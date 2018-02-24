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    МОК не исключает частичного снятия санкций с ОКР

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    МОК не исключает частичного снятия санкций с ОКР

    МОК не исключает частичного снятия санкций с ОКР

    Международный олимпийский комитет не исключает частичного снятия санкций с Олимпийского комитета России до завершения Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

    Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК: «Это опция, которая подлежит обсуждению, но спекулировать на эту тему я не могу».

    Он также добавил, что МОК не сожалеет о допуске российских атлетов к соревнованиям, несмотря на два случая положительных допинг-проб, передает РИА Новости.

    Ранее ОКР выплатил МОК штраф в 15 миллионов долларов, что было одним из условий восстановления членства России в Международном олимпийском комитете.

    смотретьВопрос о появлении российского флага на закрытии Олимпиады решится 24 февраля
    Вопрос о появлении российского флага на закрытии Олимпиады решится 24 февраля
    Напомним, сессия Международного олимпийского комитета поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.

    Вопрос о том, появится ли российский флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр, должен решиться 24 февраля.

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