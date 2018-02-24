МОК не исключает частичного снятия санкций с ОКР

Международный олимпийский комитет не исключает частичного снятия санкций с Олимпийского комитета России до завершения Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК: «Это опция, которая подлежит обсуждению, но спекулировать на эту тему я не могу».
Он также добавил, что МОК не сожалеет о допуске российских атлетов к соревнованиям, несмотря на два случая положительных допинг-проб, передает РИА Новости.
Ранее ОКР выплатил МОК штраф в 15 миллионов долларов, что было одним из условий восстановления членства России в Международном олимпийском комитете.
Напомним, сессия Международного олимпийского комитета поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
Вопрос о том, появится ли российский флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр, должен решиться 24 февраля.
Он также добавил, что МОК не сожалеет о допуске российских атлетов к соревнованиям, несмотря на два случая положительных допинг-проб, передает РИА Новости.
Ранее ОКР выплатил МОК штраф в 15 миллионов долларов, что было одним из условий восстановления членства России в Международном олимпийском комитете.
Напомним, сессия Международного олимпийского комитета поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи. Сборную РФ отстранили от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
Вопрос о том, появится ли российский флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр, должен решиться 24 февраля.
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