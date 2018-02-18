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    Вопрос о появлении российского флага на закрытии Олимпиады решится 24 февраля. МОК, ОКР, Олимпиада, Южная Корея, допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВопрос о появлении российского флага на закрытии Олимпиады решится 24 февраля

    Вопрос о появлении российского флага на закрытии Олимпиады решится 24 февраля

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor
    Вопрос о появлении российского флага на закрытии Олимпиады решится 24 февраля

    Вопрос о появлении российского флага на закрытии Олимпиады решится 24 февраля

    Вопрос о появлении российского флага на закрытии Олимпиады решится 24 февраля
    • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor

      • Вопрос о том, смогут ли российские атлеты на церемонии закрытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане пройти под национальным флагом, решится 24 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

      Станислав Поздняков, глава делегации олимпийских атлетов из России: «Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля».

      Он также сообщил, что глава МОК Томас Бах на встрече со спортсменами из России во время Игр в Пхенчхане выразил четкое намерение «перелистнуть страницу» и после 25 февраля двигаться дальше, передает РИА Новости.

      Напомним, в декабре исполком МОК после допингового скандала отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.

      смотретьГлава ОКР оценил шансы появления российского флага на закрытии Олимпиады
      Глава ОКР оценил шансы появления российского флага на закрытии Олимпиады
      При этом глава МОК Томас Бах сообщил, что комитет «оставил возможность российским спортсменам пройти на церемонии закрытия с национальным флагом». В таком случае, по словам Баха, «церемония закрытия может стать сигналом, что Россия приняла и выполнила требования и новое начало стало возможным».

      Глава ОКР Александр Жуков заявил, что спортивные чиновники делают максимум для того, чтобы российские атлеты все же смогли пройти на церемонии с триколором.

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