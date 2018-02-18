Вопрос о появлении российского флага на закрытии Олимпиады решится 24 февраля

Вопрос о том, смогут ли российские атлеты на церемонии закрытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане пройти под национальным флагом, решится 24 февраля. Об этом на
пресс-конференции сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.
Станислав Поздняков, глава делегации олимпийских атлетов из России: «Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля».
Он также сообщил, что глава МОК Томас Бах на встрече со спортсменами из России во время Игр в Пхенчхане выразил четкое намерение «перелистнуть страницу» и после 25 февраля двигаться дальше, передает РИА Новости.
Напомним, в декабре исполком МОК после допингового скандала отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
При этом глава МОК Томас Бах сообщил, что комитет «оставил возможность российским спортсменам пройти на церемонии закрытия с национальным флагом». В таком случае, по словам Баха, «церемония закрытия может стать сигналом, что Россия приняла и выполнила требования и новое начало стало возможным».
Глава ОКР Александр Жуков заявил, что спортивные чиновники делают максимум для того, чтобы российские атлеты все же смогли пройти на церемонии с триколором.
Он также сообщил, что глава МОК Томас Бах на встрече со спортсменами из России во время Игр в Пхенчхане выразил четкое намерение «перелистнуть страницу» и после 25 февраля двигаться дальше, передает РИА Новости.
Напомним, в декабре исполком МОК после допингового скандала отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
При этом глава МОК Томас Бах сообщил, что комитет «оставил возможность российским спортсменам пройти на церемонии закрытия с национальным флагом». В таком случае, по словам Баха, «церемония закрытия может стать сигналом, что Россия приняла и выполнила требования и новое начало стало возможным».
Глава ОКР Александр Жуков заявил, что спортивные чиновники делают максимум для того, чтобы российские атлеты все же смогли пройти на церемонии с триколором.
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