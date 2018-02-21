Россия выплатила МОК штраф в 15 миллионов долларов

Олимпийский комитет России заплатил МОК положенный штраф в 15 млн долларов.
Олимпийский комитет России выплатил МОК штраф в 15 миллионов долларов, который был одним из условий восстановления членства России в Международном олимпийском комитете. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Члены МОК начнут обсуждать восстановление ОКР в субботу, 24 февраля.
Напомним, согласно решению МОК, ОКР должен был полностью возместить затраты на расследования в отношении российских спортсменов. Полученные деньги МОК намерен использовать на развитие международной антидопинговой системы.
Ситуация с кёрлингистом Крушельницким, в пробе которого был обнаружен запрещенный мельдоний, должна повлиять на решение МОК относительно ОКР, добавил источник агентства, однако, по его словам, версия о том, что мельдоний мог быть подмешан спортсмену в пищу, «выглядит правдоподобно».
Напомним, согласно решению МОК, ОКР должен был полностью возместить затраты на расследования в отношении российских спортсменов. Полученные деньги МОК намерен использовать на развитие международной антидопинговой системы.
Ситуация с кёрлингистом Крушельницким, в пробе которого был обнаружен запрещенный мельдоний, должна повлиять на решение МОК относительно ОКР, добавил источник агентства, однако, по его словам, версия о том, что мельдоний мог быть подмешан спортсмену в пищу, «выглядит правдоподобно».
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