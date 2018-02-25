Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 25 февраля

Роботы открывают двери за ручку, квадрокоптеры взлетают с людьми, а дети, которых обнимают, меняются на генном уровне. Это и
кое-что еще в — горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Обнимайте детей
Дети, которых чаще обнимают и поглаживают родители, меняются на генетическом (точнее, эпигенетическом) уровне. К таким выводам пришли ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде. Они обследовали группу примерно из 100 младенцев — сразу после рождения и в 4,5 года. Результаты сопоставляли с данными опроса родителей. Оказалось, что в тех семьях, где детей больше ласкают, у них отмечаются отличия в регуляции проявления генов — так называемом метилировании. В частности, физический контакт влиял на участки ДНК, связанные с иммунитетом и обменом веществ.
4. Очки против преступников
Полиция Китая начала тестировать умные очки со встроенной камерой. На одном из вокзалов города Чженджоу сотрудник просто смотрит на проходящих мимо людей, а система автоматически распознаёт лица и сопоставляет их с базой. Как сообщается, за небольшое время полицейским уже удалось при помощи технологии задержать семь человек, находившихся в розыске.
3. Роботы удивляют
Новое умение своего робота-собаки показала легендарная компания Boston Dynamics. Благодаря похожему на руку манипулятору машина аккуратно открывает за ручку дверь и держит ее, позволяя пройти коллеге. Ранее компания уже показывала обратное сальто, невероятную устойчивость и прочие чудеса, на которые способны ее творения.
2. Летающее такси
Компания из Китая показала кадры испытаний своего пассажирского квадрокоптера. Как сообщается, уже проведено более 1000 полетов, и аварий не было. Конечная цель — сделать так, чтобы аппарат был способен перемещаться в автономном режиме из точки А в точку Б, избегая при этом препятствий, — достаточно просто ввести адрес. Судя по видео, предстоит решить еще массу проблем: в частности, нисходящий поток от винтов очень силен, а шум в кабине такой сильный, что приходится вставлять в уши беруши.
1. Победа над гемофилией?
Ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне сообщили о невероятном успехе в борьбе с болезнью, которая всегда считалась неизлечимой и отравляла жизнь, например, династии Романовых (гемофилией страдал, в частности, царевич Алексей). Передается она по наследству. У больных нарушена свертываемость крови, и малейшие травмы грозят непрекращающимися кровотечениями.
Единственным способом терапии до сих пор были регулярные инъекции недостающих факторов свертывания, но теперь в дело вступают генные технологии: пациентам впрыскивают при помощи модифицированных вирусов участки ДНК, позволяющие организму снова вырабатывать недостающий фактор. Клинические испытания продолжаются, но, судя по всему, можно говорить о событии, которое будет вписано в историю медицины.
Дети, которых чаще обнимают и поглаживают родители, меняются на генетическом (точнее, эпигенетическом) уровне. К таким выводам пришли ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде. Они обследовали группу примерно из 100 младенцев — сразу после рождения и в 4,5 года. Результаты сопоставляли с данными опроса родителей. Оказалось, что в тех семьях, где детей больше ласкают, у них отмечаются отличия в регуляции проявления генов — так называемом метилировании. В частности, физический контакт влиял на участки ДНК, связанные с иммунитетом и обменом веществ.
4. Очки против преступников
Полиция Китая начала тестировать умные очки со встроенной камерой. На одном из вокзалов города Чженджоу сотрудник просто смотрит на проходящих мимо людей, а система автоматически распознаёт лица и сопоставляет их с базой. Как сообщается, за небольшое время полицейским уже удалось при помощи технологии задержать семь человек, находившихся в розыске.
3. Роботы удивляют
Новое умение своего робота-собаки показала легендарная компания Boston Dynamics. Благодаря похожему на руку манипулятору машина аккуратно открывает за ручку дверь и держит ее, позволяя пройти коллеге. Ранее компания уже показывала обратное сальто, невероятную устойчивость и прочие чудеса, на которые способны ее творения.
2. Летающее такси
Компания из Китая показала кадры испытаний своего пассажирского квадрокоптера. Как сообщается, уже проведено более 1000 полетов, и аварий не было. Конечная цель — сделать так, чтобы аппарат был способен перемещаться в автономном режиме из точки А в точку Б, избегая при этом препятствий, — достаточно просто ввести адрес. Судя по видео, предстоит решить еще массу проблем: в частности, нисходящий поток от винтов очень силен, а шум в кабине такой сильный, что приходится вставлять в уши беруши.
1. Победа над гемофилией?
Ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне сообщили о невероятном успехе в борьбе с болезнью, которая всегда считалась неизлечимой и отравляла жизнь, например, династии Романовых (гемофилией страдал, в частности, царевич Алексей). Передается она по наследству. У больных нарушена свертываемость крови, и малейшие травмы грозят непрекращающимися кровотечениями.
Единственным способом терапии до сих пор были регулярные инъекции недостающих факторов свертывания, но теперь в дело вступают генные технологии: пациентам впрыскивают при помощи модифицированных вирусов участки ДНК, позволяющие организму снова вырабатывать недостающий фактор. Клинические испытания продолжаются, но, судя по всему, можно говорить о событии, которое будет вписано в историю медицины.
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