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    В США прошли первые испытания летающего такси: видео

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    • Фото: Zach Lovering / youtube.com
    В США прошли первые испытания летающего такси: видео

    В США прошли первые испытания летающего такси: видео

    В США прошли первые испытания летающего такси: видео
  • Фото: Zach Lovering / youtube.com

    • Компания Airbus показала первый испытательный полет своего летающего такси Alpha One проекта Vahana.

    Тестовый полет беспилотного летающего такси Alpha One состоялся в конце января. Испытания прошли в американском городе Пендлтон, штат Орегон. Но видео разработчики предоставили только сейчас.



    Во время первого испытательного полета летающее такси провело в воздухе всего 53 секунды. В ходе новых тестов разработчики проверят способность Alpha One долетать до заданной точки.

    Работа над Alpha One ведется с 2016 года. Airbus рассчитывает представить продукт на рынке к 2020 году. Таким образом в компании надеются решить проблему пробок в больших городах. Предполагается, что летающие такси будут приземляться на крыши зданий.

    Беспилотный аппарат полностью работает на электричестве. Он способен поднимать в воздух 745 кг, но место в нем есть только на одного пассажира. Аппарат — 5,7 метра в длину, 6,2 метра в ширину и 2,8 метра в высоту. Разработчики утверждают, что аппарат может взлетать вертикально и подниматься в небо на пять километров. Alpha One создан по принципу конвертоплана — у него восемь пропеллеров и шесть роторов.

    Между тем голландская компания PAL-V уже выпустила летающий автомобиль. Чтобы избегать пробок, передвигаясь по воздуху, придется заплатить за транспортное средство минимум в 400 тысяч долларов.

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