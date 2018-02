В США прошли первые испытания летающего такси: видео

Тестовый полет беспилотного летающего такси Alpha One состоялся в конце января. Испытания прошли в американском городе Пендлтон, штат Орегон. Но видео разработчики предоставили только сейчас.Во время первого испытательного полета летающее такси провело в воздухе всего 53 секунды. В ходе новых тестов разработчики проверят способность Alpha One долетать до заданной точки.Работа над Alpha One ведется с 2016 года. Airbus рассчитывает представить продукт на рынке к 2020 году. Таким образом в компании надеются решить проблему пробок в больших городах. Предполагается, что летающие такси будут приземляться на крыши зданий.Беспилотный аппарат полностью работает на электричестве. Он способен поднимать в воздух 745 кг, но место в нем есть только на одного пассажира. Аппарат — 5,7 метра в длину, 6,2 метра в ширину и 2,8 метра в высоту. Разработчики утверждают, что аппарат может взлетать вертикально и подниматься в небо на пять километров. Alpha One создан по принципу конвертоплана — у него восемь пропеллеров и шесть роторов.Между тем голландская компания PAL-V уже выпустила летающий автомобиль . Чтобы избегать пробок, передвигаясь по воздуху, придется заплатить за транспортное средство минимум в 400 тысяч долларов.