В Boston Dynamics научили робота сопротивляться человеку: видео

Специалисты Boston Dynamics показали, как их роботы преодолевают препятствия. Для этого человек должен был не дать машине пройти в дверь.
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Американская робототехническая компания Boston Dynamics опубликовала на своем канале в Youtube видео, в котором человек не дает роботу-собаке SpotMini открыть дверь и выйти из комнаты. Таким образом специалисты проверяют способность машины обходить и преодолевать препятствия.
На видео человек сначала не позволяет роботу повернуть дверную ручку, потом держит дверь, затем толкает робота и оттаскивает его с дороги за поводок. Робот упорно ищет другие способы пройти к двери. Специалисты уточнили, что машине была дана только одна команда — «иди», — а все остальные решения она принимала сама. Способность преодолевать препятствия и искать обходные пути позволяет роботу действовать более эффективно, отметили в Boston Dynamics.
В компании добавили, что во время теста SpotMini не пострадал.
Boston Dynamics регулярно показывает публике новые навыки своих роботов. Ранее компания похвасталась человекоподобным роботом Atlas, который научился делать сальто.
На видео человек сначала не позволяет роботу повернуть дверную ручку, потом держит дверь, затем толкает робота и оттаскивает его с дороги за поводок. Робот упорно ищет другие способы пройти к двери. Специалисты уточнили, что машине была дана только одна команда — «иди», — а все остальные решения она принимала сама. Способность преодолевать препятствия и искать обходные пути позволяет роботу действовать более эффективно, отметили в Boston Dynamics.
В компании добавили, что во время теста SpotMini не пострадал.
Boston Dynamics регулярно показывает публике новые навыки своих роботов. Ранее компания похвасталась человекоподобным роботом Atlas, который научился делать сальто.
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