Паутина-10
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Паутина-10
    Boston Dynamics напугала Интернет роликом с похожим на собаку роботом. изобретения, наука и открытия, роботы, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВBoston Dynamics напугала Интернет роликом с похожим на собаку роботом

    Boston Dynamics напугала Интернет роликом с похожим на собаку роботом

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    Boston Dynamics напугала Интернет роликом с похожим на собаку роботом

    Boston Dynamics напугала Интернет роликом с похожим на собаку роботом

    Boston Dynamics напугала Интернет роликом с похожим на собаку роботом

      Американский производитель механических роботов Boston Dynamics выложил видео, которое одних заинтриговало, а других напугало.

      На видео трусцой бегает желтое существо, похожее на собаку. Оно подозрительно приглядывается к камере, как будто пытается разглядеть зрителя, а потом так же бодро удаляется по своим делам.

      Называется этот робот SpotMini, и, как отмечает сайт Mashable, он больше других созданий компании похож на живое существо.

      Предыдущая версия SpotMini отличается тем, что у четырехногого робота есть рука. Он умеет прибираться на кухне и что-нибудь приносить. Что умеет новый робот, пока неизвестно.

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