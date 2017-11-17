Робот Boston Dynamics научился делать сальто: видео

Американская робототехническая компания Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности своего человекоподобного робота Atlas.
Созданный в 2014 году робот Atlas ранее был способен передвигаться на двух ногах, балансировать на одной ноге и переносить грузы. Теперь же он может запрыгивать на возвышения и делать сальто. Видео с демонстрацией этих трюков Boston Dynamics разместила на своем канале в YouTube.
На кадрах робот несколько раз перепрыгивает с одной платформы на другую, а в конце делает заднее сальто. Приземлившись на ноги, он торжествующе поднимает руки вверх. В конце ролика показана и неудачная попытка прыжка с переворотом.
Ранее Boston Dynamics показала публике дрессированного робота-жирафа, а также робота, похожего на собаку.
С 2013 года Boston Dynamics принадлежала корпорации Alphabet — это материнская компания Google. А этим летом ее выкупил японский технологический конгломерат SoftBank.
На кадрах робот несколько раз перепрыгивает с одной платформы на другую, а в конце делает заднее сальто. Приземлившись на ноги, он торжествующе поднимает руки вверх. В конце ролика показана и неудачная попытка прыжка с переворотом.
Ранее Boston Dynamics показала публике дрессированного робота-жирафа, а также робота, похожего на собаку.
С 2013 года Boston Dynamics принадлежала корпорации Alphabet — это материнская компания Google. А этим летом ее выкупил японский технологический конгломерат SoftBank.
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