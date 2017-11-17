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    Робот Boston Dynamics научился делать сальто: видео. наука и открытия, роботы, США, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРобот Boston Dynamics научился делать сальто: видео

    Робот Boston Dynamics научился делать сальто: видео

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    • Фото: BostonDynamics / youtube.com
    Робот Boston Dynamics научился делать сальто: видео

    Робот Boston Dynamics научился делать сальто: видео

    Робот Boston Dynamics научился делать сальто: видео
    • Фото: BostonDynamics / youtube.com

      • Американская робототехническая компания Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности своего человекоподобного робота Atlas.

      Созданный в 2014 году робот Atlas ранее был способен передвигаться на двух ногах, балансировать на одной ноге и переносить грузы. Теперь же он может запрыгивать на возвышения и делать сальто. Видео с демонстрацией этих трюков Boston Dynamics разместила на своем канале в YouTube.

      На кадрах робот несколько раз перепрыгивает с одной платформы на другую, а в конце делает заднее сальто. Приземлившись на ноги, он торжествующе поднимает руки вверх. В конце ролика показана и неудачная попытка прыжка с переворотом.

      Ранее Boston Dynamics показала публике дрессированного робота-жирафа, а также робота, похожего на собаку.

      С 2013 года Boston Dynamics принадлежала корпорации Alphabet — это материнская компания Google. А этим летом ее выкупил японский технологический конгломерат SoftBank.

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