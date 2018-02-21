МИД Ирана: выход из ядерной сделки сделает США страной-изгоем

Выход из плана действий по ядерной сделке с Ираном изолирует США и сделает их
страной-изгоем, заявил глава МИД Ирана.
Если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке с Ираном, то обрекут себя на изоляцию и фактически станут страной-изгоем. Об этом РИА Новости заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана: «Сегодня, учитывая потребности международного сообщества в решении ряда проблем, у стран есть общий интерес, согласно которому они не поддерживают подход США в отношении ядерной сделки. Наоборот, они выступают против него. Ясно, что даже если США решат в одностороннем порядке выйти из сделки или разорвать ее, они изолируют себя и станут на мировой арене страной-изгоем».
В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что ответственность за его заключение лежит на администрации Барака Обамы. Он также называл Иран «террористическим государством номер один» и обвинял в «неуважении к США». В январе 2018 года Трамп принял решение продлить режим заморозки санкций против Ирана, рассчитывая на пересмотр СВПД. Если этого не произойдет, продление станет последним, заявляет Трамп.
Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана: «Сегодня, учитывая потребности международного сообщества в решении ряда проблем, у стран есть общий интерес, согласно которому они не поддерживают подход США в отношении ядерной сделки. Наоборот, они выступают против него. Ясно, что даже если США решат в одностороннем порядке выйти из сделки или разорвать ее, они изолируют себя и станут на мировой арене страной-изгоем».
В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что ответственность за его заключение лежит на администрации Барака Обамы. Он также называл Иран «террористическим государством номер один» и обвинял в «неуважении к США». В январе 2018 года Трамп принял решение продлить режим заморозки санкций против Ирана, рассчитывая на пересмотр СВПД. Если этого не произойдет, продление станет последним, заявляет Трамп.
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