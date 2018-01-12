Трамп продлил режим заморозки санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп согласился продлить режим заморозки санкций против Ирана в рамках реализации соглашения по ядерной программе. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.
Представитель Белого дома: «Президент решил еще раз продлить режим приостановки санкций по ядерной программе согласно требованиям СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий)».
Он также подтвердил, что Дональд Трамп рассчитывает на пересмотр СВПД. По мнению американского лидера, соглашение требует серьезной доработки. В случае, если этого не произойдет, США больше не станут продлевать режим заморозки санкций, передает ТАСС.
Напомним, Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что ответственность за его заключение лежит на администрации Барака Обамы. Он также называл Иран «террористическим государством номер один» и обвинял в «неуважении к США».
В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.
Он также подтвердил, что Дональд Трамп рассчитывает на пересмотр СВПД. По мнению американского лидера, соглашение требует серьезной доработки. В случае, если этого не произойдет, США больше не станут продлевать режим заморозки санкций, передает ТАСС.
Напомним, Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что ответственность за его заключение лежит на администрации Барака Обамы. Он также называл Иран «террористическим государством номер один» и обвинял в «неуважении к США».
В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.
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