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    Мосгорсуд признал заочный арест Родченкова законным

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    Мосгорсуд признал заочный арест Родченкова законным

    Мосгорсуд признал заочный арест Родченкова законным

    Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на заочный арест. Информатор WADA обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

    Защита просила отменить заочный арест Родченкова в связи с тем, что он не был извещен о судебном заседании и тем самым «был лишен возможности присутствовать на заседании, чем было нарушено его право на защиту».

    Представитель прокуратуры заявил в свою очередь, что причастность Родченкова подтверждается доказательствами, имеющимися у Следственного комитета, в связи с чем просила отставить постановление Зюзинского суда без изменения. Мосгорсуд счел доводы обвинения обоснованными.

    Родченкову заочно предъявлено обвинение по двум статьям — «Злоупотребление полномочиями» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В сентябре 2017 года он был объявлен в международный розыск.

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    С января 2016 года Родченков находится в США и является информатором WADA. Его показания легли в основу скандального доклада Ричарда Макларена о якобы допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи.

    Добавим также, что накануне в Перми на праздновании Масленицы вместо традиционной соломенной куклы сожгли чучело Родченкова с надписью WADA. Акцию устроили болельщики, возмущенные обвинениями в адрес российских спортсменов.

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