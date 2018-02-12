Родченков извинился за создание допинг-схем, работающих в 20 странах

Видоизмененный Григорий Родченков в интервью телеканалу CBS посетовал на то, что придуманные им рецепты
допинг-схемы сейчас активно используются спортсменами двух десятков стран, но WADA пока не проявило интереса к этой информации.
Новая внешность Григория Родченкова стала главной и, по сути, единственной новостью во всем интервью каналу CBS. Как пояснил репортер Скотт Пилли, его гость изменил внешность, а перед интервью его еще и специально загримировали. В итоге, как отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, выяснить, Родченков ли это вообще, можно, пожалуй, только по выдающемуся акценту.
Однако человек, который скрывается от профессиональных убийц-шпионов, обычно не маячит крупным планом в телевизоре. И совсем недавно, когда он по видеосвязи давал показания Международному спортивному суду, его в кадре прикрывали. Но в студии телеканала CBS, уже ничего не опасаясь, Родченков в который раз рассказывал про «мышиную нору», то есть дырку в стене, через которую якобы меняли грязные пробы российских олимпийцев в Сочи.
Привычно обвинив Кремль и ФСБ во всех грехах, Родченков неожиданно покаялся. Хотя, кажется, не без скрытой гордости. Мол, это он создал эффективную систему тайного употребления допинга спортсменами, и эта система работает минимум в 20 странах. Его адвокат Джим Уолден даже подчеркнул, что с таким багажом знаний его клиент очень востребован как специалист по антидопинговой борьбе. Почти голливудский сценарий: профессионального преступника нанимают консультантом в органы. Но вот финал интервью: Олимпиада никогда не будет полностью «чистой».
Григорий Родченков: «Это наши грехи. Это не имеет никакого отношения к спорту. Но есть 10% или 15% людей, которые неисправимы. Ты ничего не можешь сделать. Они обманщики по своей природе. Неисправимые».
Подробности — в сюжете.
Однако человек, который скрывается от профессиональных убийц-шпионов, обычно не маячит крупным планом в телевизоре. И совсем недавно, когда он по видеосвязи давал показания Международному спортивному суду, его в кадре прикрывали. Но в студии телеканала CBS, уже ничего не опасаясь, Родченков в который раз рассказывал про «мышиную нору», то есть дырку в стене, через которую якобы меняли грязные пробы российских олимпийцев в Сочи.
Привычно обвинив Кремль и ФСБ во всех грехах, Родченков неожиданно покаялся. Хотя, кажется, не без скрытой гордости. Мол, это он создал эффективную систему тайного употребления допинга спортсменами, и эта система работает минимум в 20 странах. Его адвокат Джим Уолден даже подчеркнул, что с таким багажом знаний его клиент очень востребован как специалист по антидопинговой борьбе. Почти голливудский сценарий: профессионального преступника нанимают консультантом в органы. Но вот финал интервью: Олимпиада никогда не будет полностью «чистой».
Григорий Родченков: «Это наши грехи. Это не имеет никакого отношения к спорту. Но есть 10% или 15% людей, которые неисправимы. Ты ничего не можешь сделать. Они обманщики по своей природе. Неисправимые».
Подробности — в сюжете.
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