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    Родченков извинился за создание допинг-схем, работающих в 20 странах. допинг, интервью, Олимпиада, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРодченков извинился за создание допинг-схем, работающих в 20 странах

    Родченков извинился за создание допинг-схем, работающих в 20 странах

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    Родченков извинился за создание <nobr>допинг-схем</nobr>, работающих в 20 странах

    Родченков извинился за создание допинг-схем, работающих в 20 странах

    Родченков извинился за создание <nobr>допинг-схем</nobr>, работающих в 20 странах

      Видоизмененный Григорий Родченков в интервью телеканалу CBS посетовал на то, что придуманные им рецепты допинг-схемы сейчас активно используются спортсменами двух десятков стран, но WADA пока не проявило интереса к этой информации.

      Новая внешность Григория Родченкова стала главной и, по сути, единственной новостью во всем интервью каналу CBS. Как пояснил репортер Скотт Пилли, его гость изменил внешность, а перед интервью его еще и специально загримировали. В итоге, как отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, выяснить, Родченков ли это вообще, можно, пожалуй, только по выдающемуся акценту.

      Однако человек, который скрывается от профессиональных убийц-шпионов, обычно не маячит крупным планом в телевизоре. И совсем недавно, когда он по видеосвязи давал показания Международному спортивному суду, его в кадре прикрывали. Но в студии телеканала CBS, уже ничего не опасаясь, Родченков в который раз рассказывал про «мышиную нору», то есть дырку в стене, через которую якобы меняли грязные пробы российских олимпийцев в Сочи.

      Привычно обвинив Кремль и ФСБ во всех грехах, Родченков неожиданно покаялся. Хотя, кажется, не без скрытой гордости. Мол, это он создал эффективную систему тайного употребления допинга спортсменами, и эта система работает минимум в 20 странах. Его адвокат Джим Уолден даже подчеркнул, что с таким багажом знаний его клиент очень востребован как специалист по антидопинговой борьбе. Почти голливудский сценарий: профессионального преступника нанимают консультантом в органы. Но вот финал интервью: Олимпиада никогда не будет полностью «чистой».

      Григорий Родченков: «Это наши грехи. Это не имеет никакого отношения к спорту. Но есть 10% или 15% людей, которые неисправимы. Ты ничего не можешь сделать. Они обманщики по своей природе. Неисправимые».

      Подробности — в сюжете.

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