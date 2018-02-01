Лыжник Крюков: лицо Родченкова во время допроса в CAS закрыли простыней

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Я изначально говорил, что не хотел бы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. И сегодня я не отказываюсь от своих слов. Могу только пожелать удачи тем ребятам, которые поедут, и буду болеть за них».Также Крюков рассказал подробности заседания CAS, на котором он присутствовал в конце января. В частности, он сообщил о том, как допрашивали скандально известного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.: «Родченкова там не было. Как я узнал у адвокатов, только в первый день связывались с ним по „Скайпу“. Причем лицо его было абсолютно закрыто простыней. Никто не видел его. Я у адвокатов спрашивал: вы уверены на 100%, что там сидел Родченков? Они сказали: нет, его никто не видел».