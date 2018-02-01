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    Лыжник Крюков: лицо Родченкова во время допроса в CAS закрыли простыней. Олимпиада, допинг, скандалы, спорт, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛыжник Крюков: лицо Родченкова во время допроса в CAS закрыли простыней

    Лыжник Крюков: лицо Родченкова во время допроса в CAS закрыли простыней

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    Лыжник Крюков: лицо Родченкова во время допроса в CAS закрыли простыней

    Лыжник Крюков: лицо Родченкова во время допроса в CAS закрыли простыней

    Лыжник Крюков: лицо Родченкова во время допроса в CAS закрыли простыней

      Олимпийский чемпион Ванкувера в лыжных гонках и серебряный призер Игр в Сочи Никита Крюков не намерен ехать на Олимпиаду в Пхёнчхан, несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом титулованный спортсмен заявил в эфире НТВ.

      Никита Крюков: «Я изначально говорил, что не хотел бы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. И сегодня я не отказываюсь от своих слов. Могу только пожелать удачи тем ребятам, которые поедут, и буду болеть за них».

      Также Крюков рассказал подробности заседания CAS, на котором он присутствовал в конце января. В частности, он сообщил о том, как допрашивали скандально известного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

      Никита Крюков: «Родченкова там не было. Как я узнал у адвокатов, только в первый день связывались с ним по „Скайпу“. Причем лицо его было абсолютно закрыто простыней. Никто не видел его. Я у адвокатов спрашивал: вы уверены на 100%, что там сидел Родченков? Они сказали: нет, его никто не видел».

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