Путин назвал Родченкова придурком

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков — придурок и преступник. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.
Владимир Путин: «Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией».
Президент напомнил, что у Родченкова ранее были попытки суицида. При этом Путин пожелал ему здоровья, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще».
По словам главы государства, спортивные достижения способствуют сплочению нации, позволяют объединиться вокруг общей задачи и позволяют людям гордиться достижениями своей страны.
Владимир Путин: «И, видимо, это кому-то не нравится, это совершенно очевидный факт. Это (нападки на российских спортсменов — ред.) просто одна из линий атаки».
Ранее Родченков заявил, что Владимир Путин якобы был осведомлен о системе употребления допинга в российском спорте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление клеветой, которая не имеет под собой ни единого доказательства.
Президент напомнил, что у Родченкова ранее были попытки суицида. При этом Путин пожелал ему здоровья, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще».
По словам главы государства, спортивные достижения способствуют сплочению нации, позволяют объединиться вокруг общей задачи и позволяют людям гордиться достижениями своей страны.
Владимир Путин: «И, видимо, это кому-то не нравится, это совершенно очевидный факт. Это (нападки на российских спортсменов — ред.) просто одна из линий атаки».
Ранее Родченков заявил, что Владимир Путин якобы был осведомлен о системе употребления допинга в российском спорте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление клеветой, которая не имеет под собой ни единого доказательства.
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