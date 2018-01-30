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    Путин назвал Родченкова придурком

    11 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин назвал Родченкова придурком

    Путин назвал Родченкова придурком

    Путин назвал Родченкова придурком
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков — придурок и преступник. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.

    Владимир Путин: «Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией».

    Президент напомнил, что у Родченкова ранее были попытки суицида. При этом Путин пожелал ему здоровья, передает «Интерфакс».

    Владимир Путин: «Пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще».

    По словам главы государства, спортивные достижения способствуют сплочению нации, позволяют объединиться вокруг общей задачи и позволяют людям гордиться достижениями своей страны.

    Владимир Путин: «И, видимо, это кому-то не нравится, это совершенно очевидный факт. Это (нападки на российских спортсменов — ред.) просто одна из линий атаки».

    Ранее Родченков заявил, что Владимир Путин якобы был осведомлен о системе употребления допинга в российском спорте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление клеветой, которая не имеет под собой ни единого доказательства.

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