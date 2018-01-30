В Кремле назвали клеветой слова Родченкова о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в адрес Владимира Путина.

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В Кремле отреагировали на слова Григория Родченкова, который заявил, что Владимир Путин якобы был осведомлен о системе употребления допинга в российском спорте. Песков подчеркнул, что в подтверждение слов бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, который стал информатором WADA, не приводится никаких доказательств и эти заявления не соответствуют действительности.



Дмитрий Песков: «Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так».



Песков напомнил, что Родченков в России находится под следствием и объявлен в розыск российскими правоохранителями.



Дмитрий Песков: «Он (Родченков — ред.) личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы, скажем так, с достаточно сильной моральной неустойчивостью, которая очевидно не может восприниматься как источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия».



По мнению пресс-секретаря главы государства, СМИ, которые используют слова Родченкова как единственный источник информации для выпуска материала, ставят себя таким образом под удар. Данный подход в Кремле вызывает непонимание.



Дмитрий Песков: «Такая маниакальная приверженность тому, чтобы использовать Родченкова как такого заказного очернителя, при этом неготовность и нежелание обращаться к каким-то другим источникам, чтобы перепроверить эту информацию, у нас вызывает непонимание».



Песков в заключение отметил, что такой способ подачи информации наносит непоправимый ущерб имиджу СМИ.