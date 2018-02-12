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    «В ожидании пули»: Родченков в интервью CBS объяснил изменение внешности

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    «В ожидании пули»: Родченков в интервью CBS объяснил изменение внешности

    «В ожидании пули»: Родченков в интервью CBS объяснил изменение внешности

    «В ожидании пули»: Родченков в интервью CBS объяснил изменение внешности
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • Американский телеканал CBS показал анонсированное ранее интервью с человеком, который представляется бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

    В популярной программе «60 минут» информатор WADA появился с измененными чертами лица, цветом волос и без усов. В CBS пояснили, что Родченков живет «в ожидании пули», поэтому перед интервью попросил его сильно загримировать.

    Григорий Родченков: «Это сделано из соображений безопасности. Есть информация, что моей жизни угрожает опасность, поэтому мы предприняли все необходимые шаги».

    При этом информатор WADA заявил, что «Кремль заинтересован в том, чтобы он замолчал», поэтому этим интервью он рассчитывает спасти свою жизнь.


    В интервью Родченков назвал себя основателем системы обхода допинг-контроля, которой, по его словам, сейчас пользуются более 20 стран, в связи с чем призвал не рассчитывать на «чистые» Олимпиады.

    Григорий Родченков: «Вы можете верить (в „чистые“ Олимпийские игры), но все дело в человеческой природе. Это наши грехи. Спорт здесь ни при чем. 10–15% людей неисправимы. И вы ничего не можете с этим поделать. Это мошенники по своей природе».

    При этом экс-глава московской лаборатории извинился за то, что, используя свои опыт и знания, «создал такую проблему», которая «эффективна и работает».

    В интервью Родченков в очередной раз заявил, что лично руководил «процессом подмены допинг-проб» на Олимпиаде в Сочи при содействии некоего «агента ФСБ».



    Он также сообщил, что привез с собой резервные копии данных со своих компьютеров в Москве и Сочи, а оригиналы уничтожил «по указке ФСБ».

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