«В ожидании пули»: Родченков в интервью CBS объяснил изменение внешности

Американский телеканал CBS показал анонсированное ранее интервью с человеком, который представляется бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
В популярной программе «60 минут» информатор WADA появился с измененными чертами лица, цветом волос и без усов. В CBS пояснили, что Родченков живет «в ожидании пули», поэтому перед интервью попросил его сильно загримировать.
Григорий Родченков: «Это сделано из соображений безопасности. Есть информация, что моей жизни угрожает опасность, поэтому мы предприняли все необходимые шаги».
При этом информатор WADA заявил, что «Кремль заинтересован в том, чтобы он замолчал», поэтому этим интервью он рассчитывает спасти свою жизнь.
В интервью Родченков назвал себя основателем системы обхода допинг-контроля, которой, по его словам, сейчас пользуются более 20 стран, в связи с чем призвал не рассчитывать на «чистые» Олимпиады.
Григорий Родченков: «Вы можете верить (в „чистые“ Олимпийские игры), но все дело в человеческой природе. Это наши грехи. Спорт здесь ни при чем. 10–15% людей неисправимы. И вы ничего не можете с этим поделать. Это мошенники по своей природе».
При этом экс-глава московской лаборатории извинился за то, что, используя свои опыт и знания, «создал такую проблему», которая «эффективна и работает».
В интервью Родченков в очередной раз заявил, что лично руководил «процессом подмены допинг-проб» на Олимпиаде в Сочи при содействии некоего «агента ФСБ».
Он также сообщил, что привез с собой резервные копии данных со своих компьютеров в Москве и Сочи, а оригиналы уничтожил «по указке ФСБ».
Григорий Родченков: «Это сделано из соображений безопасности. Есть информация, что моей жизни угрожает опасность, поэтому мы предприняли все необходимые шаги».
При этом информатор WADA заявил, что «Кремль заинтересован в том, чтобы он замолчал», поэтому этим интервью он рассчитывает спасти свою жизнь.
Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia’s elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he’s talking about it, and he fears for his life. https://t.co/FhEWfnImio— 60 Minutes (@60Minutes) February 12, 2018
В интервью Родченков назвал себя основателем системы обхода допинг-контроля, которой, по его словам, сейчас пользуются более 20 стран, в связи с чем призвал не рассчитывать на «чистые» Олимпиады.
Григорий Родченков: «Вы можете верить (в „чистые“ Олимпийские игры), но все дело в человеческой природе. Это наши грехи. Спорт здесь ни при чем. 10–15% людей неисправимы. И вы ничего не можете с этим поделать. Это мошенники по своей природе».
При этом экс-глава московской лаборатории извинился за то, что, используя свои опыт и знания, «создал такую проблему», которая «эффективна и работает».
В интервью Родченков в очередной раз заявил, что лично руководил «процессом подмены допинг-проб» на Олимпиаде в Сочи при содействии некоего «агента ФСБ».
In Sochi, Rodchenkov says he was helped by the Russian intelligence service, the FSB. An agent posing as a plumber would help open «tamper-proof» bottles and replace dirty urine with clean urine frozen before the Games. pic.twitter.com/9N0MZe3Vs3— 60 Minutes (@60Minutes) February 12, 2018
Он также сообщил, что привез с собой резервные копии данных со своих компьютеров в Москве и Сочи, а оригиналы уничтожил «по указке ФСБ».
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