Песков назвал слова Родченкова в адрес Путина ложью больного человека

Обвинения
экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в адрес Кремля и лично Владимира Путина — ложь, заявил пресс-секретарь президента.
Комментируя интервью информатора WADA американскому телеканалу CBS, Песков заявил, что воспринимать всерьез слова человека, страдающего психологическими или даже психическими проблемами, сложно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме, скажем так, невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может быть, и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно. Здесь можно только сказать, что, безусловно, какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны, тем более слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ничем иным, как ложью».
В программе «60 минут» на CBS Родченков появился с измененными чертами лица, цветом волос и без усов. Он заявил, что загримировался в целях безопасности, так как «Кремль и лично Путин заинтересованы в том, чтобы он замолчал».
Родченков также заявил, что именно по указанию Путина было прекращено расследование в отношении него по делу о поставках допинга, так как президент «нуждался в нем», чтобы «победить в Сочи любой ценой». Беглый информатор WADA утверждает, что Путин знал о «допинговой программе», так как Виталий Мутко лично информировал его о ходе подготовки к Играм.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме, скажем так, невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может быть, и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно. Здесь можно только сказать, что, безусловно, какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны, тем более слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ничем иным, как ложью».
В программе «60 минут» на CBS Родченков появился с измененными чертами лица, цветом волос и без усов. Он заявил, что загримировался в целях безопасности, так как «Кремль и лично Путин заинтересованы в том, чтобы он замолчал».
Родченков также заявил, что именно по указанию Путина было прекращено расследование в отношении него по делу о поставках допинга, так как президент «нуждался в нем», чтобы «победить в Сочи любой ценой». Беглый информатор WADA утверждает, что Путин знал о «допинговой программе», так как Виталий Мутко лично информировал его о ходе подготовки к Играм.
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