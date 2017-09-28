Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск. аресты, расследование, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИнформатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

    Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

    9 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

    Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

    Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск
    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников

      • Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте информатора WADA Григория Родченкова.

      По словам пресс-секретаря суда Юноны Царёвой, экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает «Интерфакс».

      Юнона Царёва: «Родченков объявлен в международный розыск».

      Родченков стал одним из главных информаторов WADA, агентство занималось расследованием ситуации с допингом в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

      Новости по теме

      Допинговые скандалы

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru