Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте информатора WADA Григория Родченкова.
По словам пресс-секретаря суда Юноны Царёвой, экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает «Интерфакс».
Юнона Царёва: «Родченков объявлен в международный розыск».
Родченков стал одним из главных информаторов WADA, агентство занималось расследованием ситуации с допингом в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Юнона Царёва: «Родченков объявлен в международный розыск».
Родченков стал одним из главных информаторов WADA, агентство занималось расследованием ситуации с допингом в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
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