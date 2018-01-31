С чего начинается Родченков: кто использует вышедшего в тираж беглого химика

Григорий Родченков снова заговорил. Он дал интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту, который и раскрутил допинговую тему. Почему Родченков терпел два года, а сейчас начал вплетать в скандал имя российского президента? И кому понадобилось опять использовать вышедшего в тираж беглого химика, который перестал интересовать даже МОК? В этом разбирался репортер НТВ Алексей Петрушко.
За полгода, прошедшие с момента последнего появления Родченкова, Россию отстранили от Олимпиады в Южной Корее, разрешив нашим атлетам выступать только в нейтральном статусе. Некоторых спортсменов отстранили пожизненно, у кого-то забрал медали Сочи. Казалось бы, миссия выполнена. И Родченков уже сбитый летчик. Но нет.
18 декабря Хайо Зеппельт отправился на интервью с беглым химиком. Родченкова перевезли в секретное место, где нет интернета. Он полностью изолирован от окружающего мира, даже сотовый не ловит. Интервью немецкому журналисту он давал по телефону. Но зачем тогда Зеппельт летел за океан? Тут стоит напомнить, что и на суде по российским чемпионам в Лозенне он вроде был, а вроде и не был. Показания по видеосвязи давали его руки: лицо закрыто по программе защиты свидетелей, голос измен. Вопросы задавать нельзя. Но ведь руки могли быть чьи угодно. Да и кто докажет, что говорил сам Родченков, а не голос, записанный на магнитофон?
Признания Родченкова, из которых Зеппельт сделал целый сериал, стали спусковым крючком проблем в российском спорте. Немецкий журналист утверждает, что система допинга в РФ контролируется государством. Но это не доказали даже комиссии Макларена, Освальда и Шмидта. Да и сам Родченков до сих пор называл главным злодеем Мутко, но никак не президента. А Зеппельт не разменивался на политику, деньги и славу, пока не занялся Россией. Тогда зачем это все? Немецкий политолог Кристоф Херстель отмечает: то, что обнаружили комиссии Освальда и Макларена не очень сочетается с интересами США. А впереди выборы.
Вообще, по заказу WADA еще семь лет назад — на чемпионате мира по легкой атлетики в Южной Корее — Кингстонский университет провел анононимный опрос на допинг. И выяснилось, что на запрещенных препаратах сидят больше половины спортсменов, а пробы выдают не больше одного процента. Тогда WADA пыталось это всячески замять. А вот что демонстрирует сегодня Зеппельд: из любой пробирки можно сделать легко вскрываемую копию. Хотя Россию вообще-то обвиняли не в подделке, а в царапинах на оригинале.
А две минуты телефонного интервью Родченкова или его призрака — да кого этим теперь можно удивить?
18 декабря Хайо Зеппельт отправился на интервью с беглым химиком. Родченкова перевезли в секретное место, где нет интернета. Он полностью изолирован от окружающего мира, даже сотовый не ловит. Интервью немецкому журналисту он давал по телефону. Но зачем тогда Зеппельт летел за океан? Тут стоит напомнить, что и на суде по российским чемпионам в Лозенне он вроде был, а вроде и не был. Показания по видеосвязи давали его руки: лицо закрыто по программе защиты свидетелей, голос измен. Вопросы задавать нельзя. Но ведь руки могли быть чьи угодно. Да и кто докажет, что говорил сам Родченков, а не голос, записанный на магнитофон?
Признания Родченкова, из которых Зеппельт сделал целый сериал, стали спусковым крючком проблем в российском спорте. Немецкий журналист утверждает, что система допинга в РФ контролируется государством. Но это не доказали даже комиссии Макларена, Освальда и Шмидта. Да и сам Родченков до сих пор называл главным злодеем Мутко, но никак не президента. А Зеппельт не разменивался на политику, деньги и славу, пока не занялся Россией. Тогда зачем это все? Немецкий политолог Кристоф Херстель отмечает: то, что обнаружили комиссии Освальда и Макларена не очень сочетается с интересами США. А впереди выборы.
Вообще, по заказу WADA еще семь лет назад — на чемпионате мира по легкой атлетики в Южной Корее — Кингстонский университет провел анононимный опрос на допинг. И выяснилось, что на запрещенных препаратах сидят больше половины спортсменов, а пробы выдают не больше одного процента. Тогда WADA пыталось это всячески замять. А вот что демонстрирует сегодня Зеппельд: из любой пробирки можно сделать легко вскрываемую копию. Хотя Россию вообще-то обвиняли не в подделке, а в царапинах на оригинале.
А две минуты телефонного интервью Родченкова или его призрака — да кого этим теперь можно удивить?
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