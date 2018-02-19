Жертв кизлярского стрелка похоронят на территории храма, где они погибли

Двоих тяжелораненых, которые пострадали во время стрельбы в церкви в Кизляре, врачи решили транспортировать в столицу. В Москве их должны прооперировать. Спецборт МЧС со специальными медицинскими модулями должен вылететь в столицу сегодня. Еще двое раненых продолжат лечение в Кизляре.
В результате стрельбы у храма в Кизляре погибли пять человек и ранены еще четверо. В настоящее время медики борются за жизнь пострадавших. Две женщины — в тяжелом состоянии, им требуются сложнейшие операции, поэтому кизлярские врачи приняли решение отправить их в Москву. Столичные специалисты уже провели осмотр и признали пациенток транспортабельными.
Следователи выясняют причины нападения, изучают место ЧП и собирают улики, пытаются составить полную картину произошедшего, а также узнают детали биографии преступника — Халила Халилова. Есть сведения о том, что Халилов, которому было 22 года, возможно, присягнул на верность ИГИЛ — организации, запрещенной в России, и расправа эта не была спонтанной. Он готовился к ней, разместил в Интернете обращение. При обыске у мужчины нашли видеозапись. Видео длится минут 30. На нем Халилов — в маске, в руках — нож. Он говорит о том, что готовится убивать. Рядом с мужчиной у стены — охотничье ружье. Из него, как считают правоохранители, Халилов и стрелял в прихожан храма.
Предположение стражей порядка основано не только на характерных следах от пуль и гильзах, найденных на месте, но и на кадрах камер наблюдения. На них Халилов с оружием идет по улице. Через несколько мгновений он перейдет проезжую часть и направится к воротам церкви. На его пути окажется женщина, но ее он не тронул. Открыл огонь Халилов, как только оказался на территории храма. В это время навстречу ему шли люди, которые покидали службу.
По словам очевидцев, Халилов палил по всем без разбора. Ему приходилось перезаряжать ружье. Но даже этих мгновений не хватило погибшим и раненым, чтобы успеть укрыться. Кстати, услышав первые выстрелы, те, кто остался внутри, поспешили закрыть двери в храм. Именно поэтому удалось избежать больших жертв.
Как сообщает корреспондент НТВ Омар Магомедов, преступник пытался открыть запертую дверь, за которой прятались порядка 30 человек. Поняв, что она не поддается, обошел храм и решил пробраться внутрь с обратной стороны здания. Правда, это очевидцы тоже успели предусмотреть. В итоге Халилов покинул территорию, а прихожане вызвали правоохранителей.
Сотрудники Росгвардии и полицейские уничтожили Халилова. Они настигли его в нескольких сотнях метров от храма. Стрелок пытался сбежать, но этого ему не удалось сделать. Правда, один полицейский и росгвардеец получили ранения. Их состояние средней тяжести, стражи порядка находятся в больнице.
Жертвами стрелка оказались пять женщины. Одна из них — Вера Моргунова. Она возглавляла местный совет ветеранов. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев, погибшие в результате стрельбы будут похоронены на территории храма, передает ТАСС.
Владимир Васильев, врио главы Дагестана: «Очень важно завтра провести похоронную церемонию… в черте храма. Мы с ним (главой Махачкалинской епархии архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом) разговаривали. Он сказал, что они приняли мученическую смерть на территории храма и есть разрешение, чтобы они были похоронены в черте (на прихрамовой территории)».
Сейчас правоохранители выясняют связь Халилова с запрещенной организацией, пытаются понять, где он взял оружие и патроны. Также предстоит установить, были ли у Халилова подельники. Ранее сообщалось, что на территорию храма он пришел со своей супругой, которая затем скрылась.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Следователи выясняют причины нападения, изучают место ЧП и собирают улики, пытаются составить полную картину произошедшего, а также узнают детали биографии преступника — Халила Халилова. Есть сведения о том, что Халилов, которому было 22 года, возможно, присягнул на верность ИГИЛ — организации, запрещенной в России, и расправа эта не была спонтанной. Он готовился к ней, разместил в Интернете обращение. При обыске у мужчины нашли видеозапись. Видео длится минут 30. На нем Халилов — в маске, в руках — нож. Он говорит о том, что готовится убивать. Рядом с мужчиной у стены — охотничье ружье. Из него, как считают правоохранители, Халилов и стрелял в прихожан храма.
Предположение стражей порядка основано не только на характерных следах от пуль и гильзах, найденных на месте, но и на кадрах камер наблюдения. На них Халилов с оружием идет по улице. Через несколько мгновений он перейдет проезжую часть и направится к воротам церкви. На его пути окажется женщина, но ее он не тронул. Открыл огонь Халилов, как только оказался на территории храма. В это время навстречу ему шли люди, которые покидали службу.
По словам очевидцев, Халилов палил по всем без разбора. Ему приходилось перезаряжать ружье. Но даже этих мгновений не хватило погибшим и раненым, чтобы успеть укрыться. Кстати, услышав первые выстрелы, те, кто остался внутри, поспешили закрыть двери в храм. Именно поэтому удалось избежать больших жертв.
Как сообщает корреспондент НТВ Омар Магомедов, преступник пытался открыть запертую дверь, за которой прятались порядка 30 человек. Поняв, что она не поддается, обошел храм и решил пробраться внутрь с обратной стороны здания. Правда, это очевидцы тоже успели предусмотреть. В итоге Халилов покинул территорию, а прихожане вызвали правоохранителей.
Сотрудники Росгвардии и полицейские уничтожили Халилова. Они настигли его в нескольких сотнях метров от храма. Стрелок пытался сбежать, но этого ему не удалось сделать. Правда, один полицейский и росгвардеец получили ранения. Их состояние средней тяжести, стражи порядка находятся в больнице.
Жертвами стрелка оказались пять женщины. Одна из них — Вера Моргунова. Она возглавляла местный совет ветеранов. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев, погибшие в результате стрельбы будут похоронены на территории храма, передает ТАСС.
Владимир Васильев, врио главы Дагестана: «Очень важно завтра провести похоронную церемонию… в черте храма. Мы с ним (главой Махачкалинской епархии архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом) разговаривали. Он сказал, что они приняли мученическую смерть на территории храма и есть разрешение, чтобы они были похоронены в черте (на прихрамовой территории)».
Сейчас правоохранители выясняют связь Халилова с запрещенной организацией, пытаются понять, где он взял оружие и патроны. Также предстоит установить, были ли у Халилова подельники. Ранее сообщалось, что на территорию храма он пришел со своей супругой, которая затем скрылась.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
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