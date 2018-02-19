Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  
    Жертв кизлярского стрелка похоронят на территории храма, где они погибли. Дагестан, Масленица, медицина, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертв кизлярского стрелка похоронят на территории храма, где они погибли

    Жертв кизлярского стрелка похоронят на территории храма, где они погибли

    комментировать
    Жертв кизлярского стрелка похоронят на территории храма, где они погибли

    Жертв кизлярского стрелка похоронят на территории храма, где они погибли

    Жертв кизлярского стрелка похоронят на территории храма, где они погибли

      Двоих тяжелораненых, которые пострадали во время стрельбы в церкви в Кизляре, врачи решили транспортировать в столицу. В Москве их должны прооперировать. Спецборт МЧС со специальными медицинскими модулями должен вылететь в столицу сегодня. Еще двое раненых продолжат лечение в Кизляре.

      В результате стрельбы у храма в Кизляре погибли пять человек и ранены еще четверо. В настоящее время медики борются за жизнь пострадавших. Две женщины — в тяжелом состоянии, им требуются сложнейшие операции, поэтому кизлярские врачи приняли решение отправить их в Москву. Столичные специалисты уже провели осмотр и признали пациенток транспортабельными.

      Следователи выясняют причины нападения, изучают место ЧП и собирают улики, пытаются составить полную картину произошедшего, а также узнают детали биографии преступника — Халила Халилова. Есть сведения о том, что Халилов, которому было 22 года, возможно, присягнул на верность ИГИЛ — организации, запрещенной в России, и расправа эта не была спонтанной. Он готовился к ней, разместил в Интернете обращение. При обыске у мужчины нашли видеозапись. Видео длится минут 30. На нем Халилов — в маске, в руках — нож. Он говорит о том, что готовится убивать. Рядом с мужчиной у стены — охотничье ружье. Из него, как считают правоохранители, Халилов и стрелял в прихожан храма.

      Предположение стражей порядка основано не только на характерных следах от пуль и гильзах, найденных на месте, но и на кадрах камер наблюдения. На них Халилов с оружием идет по улице. Через несколько мгновений он перейдет проезжую часть и направится к воротам церкви. На его пути окажется женщина, но ее он не тронул. Открыл огонь Халилов, как только оказался на территории храма. В это время навстречу ему шли люди, которые покидали службу.

      По словам очевидцев, Халилов палил по всем без разбора. Ему приходилось перезаряжать ружье. Но даже этих мгновений не хватило погибшим и раненым, чтобы успеть укрыться. Кстати, услышав первые выстрелы, те, кто остался внутри, поспешили закрыть двери в храм. Именно поэтому удалось избежать больших жертв.

      Как сообщает корреспондент НТВ Омар Магомедов, преступник пытался открыть запертую дверь, за которой прятались порядка 30 человек. Поняв, что она не поддается, обошел храм и решил пробраться внутрь с обратной стороны здания. Правда, это очевидцы тоже успели предусмотреть. В итоге Халилов покинул территорию, а прихожане вызвали правоохранителей.

      Сотрудники Росгвардии и полицейские уничтожили Халилова. Они настигли его в нескольких сотнях метров от храма. Стрелок пытался сбежать, но этого ему не удалось сделать. Правда, один полицейский и росгвардеец получили ранения. Их состояние средней тяжести, стражи порядка находятся в больнице.

      Жертвами стрелка оказались пять женщины. Одна из них — Вера Моргунова. Она возглавляла местный совет ветеранов. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев, погибшие в результате стрельбы будут похоронены на территории храма, передает ТАСС.

      Владимир Васильев, врио главы Дагестана: «Очень важно завтра провести похоронную церемонию… в черте храма. Мы с ним (главой Махачкалинской епархии архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом) разговаривали. Он сказал, что они приняли мученическую смерть на территории храма и есть разрешение, чтобы они были похоронены в черте (на прихрамовой территории)».

      Сейчас правоохранители выясняют связь Халилова с запрещенной организацией, пытаются понять, где он взял оружие и патроны. Также предстоит установить, были ли у Халилова подельники. Ранее сообщалось, что на территорию храма он пришел со своей супругой, которая затем скрылась.

      Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места

      Новости по теме

      Расстрел прихожан храма в Кизляре

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru