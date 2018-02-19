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    Медики рассказали о тяжелом состоянии пострадавших при стрельбе в Кизляре

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    Медики рассказали о тяжелом состоянии пострадавших при стрельбе в Кизляре

    Медики рассказали о тяжелом состоянии пострадавших при стрельбе в Кизляре

    Главный врач Дагестанского центра медицины катастроф проинформировал о состоянии пострадавших в результате стрельбы в Кизляре.

    По словам Казанфара Курбанова, в больнице после нападения на храм остаются четыре человека. Из них две женщины находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

    Казанфар Курбанов, главный врач Дагестанского центра медицины катастроф: «Состояние пострадавших без изменений, две женщины в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации. Полицейский и боец Росгвардии — в состоянии средней тяжести».

    Он также уточнил, что накануне одной из женщин была проведена ампутация руки на уровне локтевого сустава, сообщает ТАСС.

    смотретьСтрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Накануне 22-летний местный житель Халил Халилов ворвался в церковь с ружьем и открыл огонь по прихожанам. В результате нападения погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

    По словам очевидцев, преступник дождался окончания службы, после чего начал стрелять по прихожанам. Напавший был ликвидирован при попытке бегства.

    Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места



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