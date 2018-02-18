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    Названо имя расстрелявшего прихожан у храма в Дагестане

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    Названо имя расстрелявшего прихожан у храма в Дагестане

    Названо имя расстрелявшего прихожан у храма в Дагестане

    Названо имя расстрелявшего прихожан у храма в Дагестане

    Мэрия Кизляра назвала имя мужчины, устроившего стрельбу возле храма. Им оказался 22-летний Халил Халилов.

    Из сообщения мэрии Кизляра: «Убитый стрелок был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана 22-летний Халил Халилов».

    Жертвами стрельбы, произошедшей в воскресенье возле православного Свято-Георгиевского храма в Кизляре, стали пять человек. Еще пятеро получили ранения. Состояние двух пострадавших женщин оценивается как тяжелое.

    смотретьСтрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео
    По словам настоятеля Павела Каликина, нападавший пытался прорваться внутрь храма. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов ликвидировали стрелка. В ходе операции двое полицейских получили ранения. У ликвидированного преступника обнаружили ружье, патроны и нож.

    Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места



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