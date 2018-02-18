Названо имя расстрелявшего прихожан у храма в Дагестане

Мэрия Кизляра назвала имя мужчины, устроившего стрельбу возле храма. Им оказался
22-летний Халил Халилов.
Из сообщения мэрии Кизляра: «Убитый стрелок был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана 22-летний Халил Халилов».
Жертвами стрельбы, произошедшей в воскресенье возле православного Свято-Георгиевского храма в Кизляре, стали пять человек. Еще пятеро получили ранения. Состояние двух пострадавших женщин оценивается как тяжелое.
По словам настоятеля Павела Каликина, нападавший пытался прорваться внутрь храма. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов ликвидировали стрелка. В ходе операции двое полицейских получили ранения. У ликвидированного преступника обнаружили ружье, патроны и нож.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Жертвами стрельбы, произошедшей в воскресенье возле православного Свято-Георгиевского храма в Кизляре, стали пять человек. Еще пятеро получили ранения. Состояние двух пострадавших женщин оценивается как тяжелое.
По словам настоятеля Павела Каликина, нападавший пытался прорваться внутрь храма. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов ликвидировали стрелка. В ходе операции двое полицейских получили ранения. У ликвидированного преступника обнаружили ружье, патроны и нож.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
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