Камеры наблюдения сняли кизлярского стрелка с ружьем

Врачи кизлярской городской больницы продолжают бороться за жизни двух женщин, пострадавших во время стрельбы в местном православном храме. Хирурги провели несколько операций, но состояние пациентов
по-прежнему оценивается как тяжелое. А полицейские, получившие пулевые ранения, находятся в отделении травматологии. Преступник, ликвидированный правоохранителями, засветился перед камерами наблюдения за мгновения до нападения на прихожан.
Жертвами атаки стали пять человек. Это местные жительницы, которые пришли на богослужение в Свято-Георгиевский собор. Еще четыре человека получили ранения. Состояние двух женщин — крайне тяжелое. Решается вопрос об их доставке самолетом в одну из московских клиник.
Еще двое раненых — полицейский и боец Росгвардии — находятся под наблюдением. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники получили ранение нижних конечностей. По их словам, нападавший пытался скрыться во дворах, но был окружен и убит во время перестрелки.
На видео попали первые секунды нападения. Внимание очевидцев привлекли громкие хлопки во дворе храма. Кадры сняты из окон соседнего здания. На видео заметен силуэт преступника, в руках он держит охотничье ружье, из которого стреляет в убегающих женщин.
Мурад Гимбатов, очевидец: «Две женщины здесь шли, он тут же ружье поднимает: бах-бах! Одна женщина мимо прошла, он ее не тронул».
Оперативникам уже известен маршрут нападавшего, его зафиксировали несколько камер наблюдения. Весь центр Кизляра закрыт для проезда автомобилей. Следователи выясняют, почему мужчина, который разгуливал по оживленным улицам с оружием в руках, не привлек внимание прохожих.
Как сообщает корреспондент НТВ Омар Магомедов, по всей видимости, убийца тщательно спланировал преступление. Он молча зашел на территорию храма и принялся расстреливать людей. У тех, кто находился во дворе или сидел на скамейке, шансов спастись практически не было.
Во время нападения отец Павел находился в церкви, общался с прихожанами после богослужения. Когда услышал стрельбу, первым делом бросился закрывать входные двери.
Павел Каликин, настоятель Свято-Георгиевского храма: «Если бы мы не успели закрыть, возможно, он бы зашел в храм и было бы больше жертв. Были дети, были беременные женщины».
Личность преступника уже известна. Это 22-летний Халил Халилов. Он не состоял на учете у правоохранительных органов и не был замечен среди экстремистов. За несколько часов до нападения злоумышленник в одной из социальных сетей опубликовал видео, на кадрах он сидит на фоне ружья и черного знамени. Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) уже взяла на себя ответственность за эту атаку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям, в том числе «Убийство двух и более лиц». Сегодня во всех северокавказских храмах пройдет панихида по погибшим. А в самом Кизляре сегодня день траура.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Еще двое раненых — полицейский и боец Росгвардии — находятся под наблюдением. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники получили ранение нижних конечностей. По их словам, нападавший пытался скрыться во дворах, но был окружен и убит во время перестрелки.
На видео попали первые секунды нападения. Внимание очевидцев привлекли громкие хлопки во дворе храма. Кадры сняты из окон соседнего здания. На видео заметен силуэт преступника, в руках он держит охотничье ружье, из которого стреляет в убегающих женщин.
Мурад Гимбатов, очевидец: «Две женщины здесь шли, он тут же ружье поднимает: бах-бах! Одна женщина мимо прошла, он ее не тронул».
Оперативникам уже известен маршрут нападавшего, его зафиксировали несколько камер наблюдения. Весь центр Кизляра закрыт для проезда автомобилей. Следователи выясняют, почему мужчина, который разгуливал по оживленным улицам с оружием в руках, не привлек внимание прохожих.
Как сообщает корреспондент НТВ Омар Магомедов, по всей видимости, убийца тщательно спланировал преступление. Он молча зашел на территорию храма и принялся расстреливать людей. У тех, кто находился во дворе или сидел на скамейке, шансов спастись практически не было.
Во время нападения отец Павел находился в церкви, общался с прихожанами после богослужения. Когда услышал стрельбу, первым делом бросился закрывать входные двери.
Павел Каликин, настоятель Свято-Георгиевского храма: «Если бы мы не успели закрыть, возможно, он бы зашел в храм и было бы больше жертв. Были дети, были беременные женщины».
Личность преступника уже известна. Это 22-летний Халил Халилов. Он не состоял на учете у правоохранительных органов и не был замечен среди экстремистов. За несколько часов до нападения злоумышленник в одной из социальных сетей опубликовал видео, на кадрах он сидит на фоне ружья и черного знамени. Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) уже взяла на себя ответственность за эту атаку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям, в том числе «Убийство двух и более лиц». Сегодня во всех северокавказских храмах пройдет панихида по погибшим. А в самом Кизляре сегодня день траура.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
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