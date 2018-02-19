Власти Дагестана выделили по 500 тыс. рублей семьям погибших при стрельбе в храме

Правительство Дагестана приняло решение выплатить по полмиллиона рублей семьям жертв стрельбы в Кизляре. Разовую материальную помощь получат и пострадавшие.
О выплате компенсаций родственникам погибших и раненым сообщил глава правительства Дагестана Артём Здунов. Средства выделят из резервного фонда правительства республики. По его словам, семьи жертв получат по 500 тысяч рублей. Компенсации также предусмотрены для пострадавших при стрельбе в православном храме, передает ТАСС.
Артём Здунов: «500 тыс. рублей — семьям погибших, 250 тыс. рублей — получившим ранения тяжелой степени тяжести, 150 тысяч рублей — средней степени тяжести, 100 тыс. рублей — легкой степени тяжести».
Нападение на храм в Кизляре произошло накануне днем во время празднования Прощеного воскресенья. Вооруженный ружьем мужчина отрыл огонь по прихожанам. Жертвами стрельбы стали пять женщин, в больнице остаются четверо пострадавших — двое правоохранителей и две местные жительницы.
Сам нападавший был ликвидирован. Его личность уже установлена. Следственный комитет возбудил дело после нападения.
Свято-Георгиевский храм, на который было совершено нападение, был построен в Кизляре в 1995 году и освящен в 2002-м. При нем работают воскресная школа и библиотека православной литературы.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Артём Здунов: «500 тыс. рублей — семьям погибших, 250 тыс. рублей — получившим ранения тяжелой степени тяжести, 150 тысяч рублей — средней степени тяжести, 100 тыс. рублей — легкой степени тяжести».
Нападение на храм в Кизляре произошло накануне днем во время празднования Прощеного воскресенья. Вооруженный ружьем мужчина отрыл огонь по прихожанам. Жертвами стрельбы стали пять женщин, в больнице остаются четверо пострадавших — двое правоохранителей и две местные жительницы.
Сам нападавший был ликвидирован. Его личность уже установлена. Следственный комитет возбудил дело после нападения.
Свято-Георгиевский храм, на который было совершено нападение, был построен в Кизляре в 1995 году и освящен в 2002-м. При нем работают воскресная школа и библиотека православной литературы.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
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