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    Звезды шоу-бизнеса поддержали избитого DJ Smash. драки и избиения, знаменитости, музыка и музыканты, ночные клубы, Пермь, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвезды шоу-бизнеса поддержали избитого DJ Smash

    Звезды шоу-бизнеса поддержали избитого DJ Smash

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    Звезды <nobr>шоу-бизнеса</nobr> поддержали избитого DJ Smash

    Звезды шоу-бизнеса поддержали избитого DJ Smash

    Звезды <nobr>шоу-бизнеса</nobr> поддержали избитого DJ Smash

      Звезды шоу-бизнеса шокированы: их коллегу DJ Smash жестоко избили, а виновные скрываются от правосудия.

      Трагедия произошла в ночном клубе Перми. Сотрудники заведения рассказывают: Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, — их земляк и часто захаживает в заведение с друзьями.

      Но в очередной раз артиста встретили не хлебом-солью, а побоями. Сейчас музыкант находится в одной из столичных больниц, где ему провели срочную операцию.

      Артист возмущен: он написал заявление в полицию, по факту проверки возбуждено уголовное дело, но напавшие свою вину отрицают. А ведь в ту злополучную ночь избитый и окровавленный диджей успел сфотографировать своих обидчиков.

      Молчат и свидетели, хотя в клубе в тот день яблоку было негде упасть.

      Но музыканта поддерживают коллеги по шоу-бизнесу. Чтобы помочь другу, звезды через свои аккаунты в соцсетях призывают откликнуться свидетелей жестокого избиения.

      Глюкоза: «Никто не замылил, не стал молчать, а все очень активно объединились и обратили на это внимание, поэтому пусть поправляется наш малыш».

      Митя Фомин: «Андрюша! Андрюша, дорогой наш человек. Естественно, вся страна сопереживает твоему несчастью, слава Богу, ты остался жив, и, конечно же, мы все за тебя».

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