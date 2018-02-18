Звезды шоу-бизнеса поддержали избитого DJ Smash

Звезды
шоу-бизнеса шокированы: их коллегу DJ Smash жестоко избили, а виновные скрываются от правосудия.
Трагедия произошла в ночном клубе Перми. Сотрудники заведения рассказывают: Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, — их земляк и часто захаживает в заведение с друзьями.
Но в очередной раз артиста встретили не хлебом-солью, а побоями. Сейчас музыкант находится в одной из столичных больниц, где ему провели срочную операцию.
Артист возмущен: он написал заявление в полицию, по факту проверки возбуждено уголовное дело, но напавшие свою вину отрицают. А ведь в ту злополучную ночь избитый и окровавленный диджей успел сфотографировать своих обидчиков.
Молчат и свидетели, хотя в клубе в тот день яблоку было негде упасть.
Но музыканта поддерживают коллеги по шоу-бизнесу. Чтобы помочь другу, звезды через свои аккаунты в соцсетях призывают откликнуться свидетелей жестокого избиения.
Глюкоза: «Никто не замылил, не стал молчать, а все очень активно объединились и обратили на это внимание, поэтому пусть поправляется наш малыш».
Митя Фомин: «Андрюша! Андрюша, дорогой наш человек. Естественно, вся страна сопереживает твоему несчастью, слава Богу, ты остался жив, и, конечно же, мы все за тебя».
Но в очередной раз артиста встретили не хлебом-солью, а побоями. Сейчас музыкант находится в одной из столичных больниц, где ему провели срочную операцию.
Артист возмущен: он написал заявление в полицию, по факту проверки возбуждено уголовное дело, но напавшие свою вину отрицают. А ведь в ту злополучную ночь избитый и окровавленный диджей успел сфотографировать своих обидчиков.
Молчат и свидетели, хотя в клубе в тот день яблоку было негде упасть.
Но музыканта поддерживают коллеги по шоу-бизнесу. Чтобы помочь другу, звезды через свои аккаунты в соцсетях призывают откликнуться свидетелей жестокого избиения.
Глюкоза: «Никто не замылил, не стал молчать, а все очень активно объединились и обратили на это внимание, поэтому пусть поправляется наш малыш».
Митя Фомин: «Андрюша! Андрюша, дорогой наш человек. Естественно, вся страна сопереживает твоему несчастью, слава Богу, ты остался жив, и, конечно же, мы все за тебя».
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