Установлена личность преступника, расстрелявшего прихожан храма в Кизляре

В Следственном комитете сообщили, что установили личность стрелка, открывшего огонь в Кизляре на праздновании Прощеного воскресенья.
По данным СК, стрелок — 22-летний местный житель. Его жертвами стали четыре женщины.
СК по Дагестану: «Личность нападавшего, который был уничтожен, установлена. Это местный житель 1995 года рождения».
В республиканском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе. Оно оценивается как средней тяжести. По данным медиков, преступник открыл огонь прямо в храме, передает ТАСС.
Представитель Минздрава Дагестана: «Нападавший зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам, четверо погибли на месте, пятеро ранены. Их состояние как минимум средней степени тяжести, у всех огнестрельные ранения».
Появилось видео с места стрельбы в Кизляре. Происходившее у храма сняли две девушки.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
СК по Дагестану: «Личность нападавшего, который был уничтожен, установлена. Это местный житель 1995 года рождения».
В республиканском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе. Оно оценивается как средней тяжести. По данным медиков, преступник открыл огонь прямо в храме, передает ТАСС.
Представитель Минздрава Дагестана: «Нападавший зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам, четверо погибли на месте, пятеро ранены. Их состояние как минимум средней степени тяжести, у всех огнестрельные ранения».
Появилось видео с места стрельбы в Кизляре. Происходившее у храма сняли две девушки.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
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