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    Установлена личность преступника, расстрелявшего прихожан храма в Кизляре

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    Установлена личность преступника, расстрелявшего прихожан храма в Кизляре

    Установлена личность преступника, расстрелявшего прихожан храма в Кизляре

    Установлена личность преступника, расстрелявшего прихожан храма в Кизляре

    В Следственном комитете сообщили, что установили личность стрелка, открывшего огонь в Кизляре на праздновании Прощеного воскресенья.

    По данным СК, стрелок — 22-летний местный житель. Его жертвами стали четыре женщины.

    СК по Дагестану: «Личность нападавшего, который был уничтожен, установлена. Это местный житель 1995 года рождения».

    В республиканском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе. Оно оценивается как средней тяжести. По данным медиков, преступник открыл огонь прямо в храме, передает ТАСС.

    Представитель Минздрава Дагестана: «Нападавший зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам, четверо погибли на месте, пятеро ранены. Их состояние как минимум средней степени тяжести, у всех огнестрельные ранения».

    смотретьСтрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Появилось видео с места стрельбы в Кизляре. Происходившее у храма сняли две девушки.

    Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места

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