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    Задержана сообщница стрелка, открывшего огонь у храма в Дагестане

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    • Фото: operline.ru
    Задержана сообщница стрелка, открывшего огонь у храма в Дагестане

    Задержана сообщница стрелка, открывшего огонь у храма в Дагестане

    Задержана сообщница стрелка, открывшего огонь у храма в Дагестане
  • Фото: operline.ru

    • В полиции Дагестана подтвердили, что при стрельбе в Кизляре были убиты четыре женщины, еще три человека ранены, а нападавший ликвидирован.

    Правоохранители задержали предполагаемую сообщницу стрелка, открывшего огонь по людям у храма в Кизляре. Об этом сообщает источник «Интерфакса».

    Источник: «Женщина, которая, по предварительной информации, является супругой бандита, стрелявшего в людей в Кизляре, и которая в начале акта была со своим мужем, задержана сотрудниками правоохранительных органов».

    В правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что жертвами стрельбы в Кизляре стали четыре женщины. Еще три человека были ранены — это местная жительница, полицейский и боец Росгвардии. Сам нападавший, который стрелял из ружья, был ликвидирован ответным огнем. Правоохранители проверяют версию о его возможных связях с бандподпольем.

    Между тем, по данным республиканского Минздрава, в результате стрельбы пострадали пять человек — они госпитализированы, передает ТАСС.

    Минздрав Дагестана: «По информации на данный момент, пять погибших (включая стрелявшего), пять раненых доставлены в кизлярскую ЦГБ — туда же выехала бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф».

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