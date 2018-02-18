Задержана сообщница стрелка, открывшего огонь у храма в Дагестане

В полиции Дагестана подтвердили, что при стрельбе в Кизляре были убиты четыре женщины, еще три человека ранены, а нападавший ликвидирован.
Правоохранители задержали предполагаемую сообщницу стрелка, открывшего огонь по людям у храма в Кизляре. Об этом сообщает источник «Интерфакса».
Источник: «Женщина, которая, по предварительной информации, является супругой бандита, стрелявшего в людей в Кизляре, и которая в начале акта была со своим мужем, задержана сотрудниками правоохранительных органов».
В правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что жертвами стрельбы в Кизляре стали четыре женщины. Еще три человека были ранены — это местная жительница, полицейский и боец Росгвардии. Сам нападавший, который стрелял из ружья, был ликвидирован ответным огнем. Правоохранители проверяют версию о его возможных связях с бандподпольем.
Между тем, по данным республиканского Минздрава, в результате стрельбы пострадали пять человек — они госпитализированы, передает ТАСС.
Минздрав Дагестана: «По информации на данный момент, пять погибших (включая стрелявшего), пять раненых доставлены в кизлярскую ЦГБ — туда же выехала бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф».
Источник: «Женщина, которая, по предварительной информации, является супругой бандита, стрелявшего в людей в Кизляре, и которая в начале акта была со своим мужем, задержана сотрудниками правоохранительных органов».
В правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что жертвами стрельбы в Кизляре стали четыре женщины. Еще три человека были ранены — это местная жительница, полицейский и боец Росгвардии. Сам нападавший, который стрелял из ружья, был ликвидирован ответным огнем. Правоохранители проверяют версию о его возможных связях с бандподпольем.
Между тем, по данным республиканского Минздрава, в результате стрельбы пострадали пять человек — они госпитализированы, передает ТАСС.
Минздрав Дагестана: «По информации на данный момент, пять погибших (включая стрелявшего), пять раненых доставлены в кизлярскую ЦГБ — туда же выехала бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф».
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