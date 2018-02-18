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    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео. Дагестан, Масленица, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтрельба у храма в Дагестане попала на видео

    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео

    1 комментарий
    • Фото: vk.com
    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео

    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео

    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео
    • Фото: vk.com

      • Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело после стрельбы в Кизляре по двум статьям — «Убийство» и «Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

      Две свидетельницы сняли стрельбу в Кизляре на видео. На кадрах слышно, как девушки вызывают скорую помощь и сообщают медикам, что была застрелена женщина.

      Жертвами нападения стали четыре женщины. По данным медиков, число пострадавших достигло пяти. Известно, что среди раненых — один полицейский и один сотрудник Росгвардии. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям.

      Расул Темирбеков, помощник руководителя республиканского СКР: «По факту нападения в Кизляре возбуждено дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

      Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. Его сообщница, которая, предположительно, является женой стрелка, задержана.

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