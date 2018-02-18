Стрельба у храма в Дагестане попала на видео

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело после стрельбы в Кизляре по двум статьям — «Убийство» и «Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Две свидетельницы сняли стрельбу в Кизляре на видео. На кадрах слышно, как девушки вызывают скорую помощь и сообщают медикам, что была застрелена женщина.
Жертвами нападения стали четыре женщины. По данным медиков, число пострадавших достигло пяти. Известно, что среди раненых — один полицейский и один сотрудник Росгвардии. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям.
Расул Темирбеков, помощник руководителя республиканского СКР: «По факту нападения в Кизляре возбуждено дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. Его сообщница, которая, предположительно, является женой стрелка, задержана.
Жертвами нападения стали четыре женщины. По данным медиков, число пострадавших достигло пяти. Известно, что среди раненых — один полицейский и один сотрудник Росгвардии. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям.
Расул Темирбеков, помощник руководителя республиканского СКР: «По факту нападения в Кизляре возбуждено дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. Его сообщница, которая, предположительно, является женой стрелка, задержана.
Комментарии