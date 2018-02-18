В Дагестане неизвестный расстрелял людей у храма: есть жертвы

Стрелок, который открыл огонь во время празднования Прощеного воскресенья, был ликвидирован.
Неизвестный в Дагестане расстрелял толпу у храма. Трагедия произошла в Кизляре. В результате нападения погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
Жертвами стрельбы стали мирные граждане. Правоохранители, которые обеспечивали порядок на мероприятии, открыли ответный огонь по преступнику, он был ликвидирован. По данным «Интерфакса», среди четверых раненых — трое сотрудников Росгвардии. Между тем РИА Новости сообщает, что все пострадавшие — гражданские.
По данным СМИ, стрельба произошла возле церкви Георгия Победоносца во время празднования одного из обрядов Масленицы — Прощеного воскресенья. Сообщается, что преступник стрелял по выходившим из храма прихожанам из ружья. Личность стрелка устанавливается.
Жертвами стрельбы стали мирные граждане. Правоохранители, которые обеспечивали порядок на мероприятии, открыли ответный огонь по преступнику, он был ликвидирован. По данным «Интерфакса», среди четверых раненых — трое сотрудников Росгвардии. Между тем РИА Новости сообщает, что все пострадавшие — гражданские.
По данным СМИ, стрельба произошла возле церкви Георгия Победоносца во время празднования одного из обрядов Масленицы — Прощеного воскресенья. Сообщается, что преступник стрелял по выходившим из храма прихожанам из ружья. Личность стрелка устанавливается.
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