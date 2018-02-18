Источник: стрельбу у храма в Дагестане устроила семейная пара

Возле храма в дагестанском Кизляре произошла стрельба. Убиты четыре человека, еще четверо ранены.
Преступник открыл огонь по прихожанам, которые выходили из храма в Кизляре после празднования Прощеного воскресенья. По данным источника «Интерфакса», в результате стрельбы убиты четыре женщины.
Источник: «По предварительным данным, жертвами трагедии, случившейся сегодня в Кизляре во время Масленицы, стали четыре женщины».
Также, по его словам, среди четверых пострадавших — трое сотрудников Росгвардии. Кроме того, источник добавил, что у преступника была сообщница — его жена, но перед тем, как он начал стрелять, она сбежала. Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей.
Источник: «По предварительным данным, жертвами трагедии, случившейся сегодня в Кизляре во время Масленицы, стали четыре женщины».
Также, по его словам, среди четверых пострадавших — трое сотрудников Росгвардии. Кроме того, источник добавил, что у преступника была сообщница — его жена, но перед тем, как он начал стрелять, она сбежала. Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей.
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