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    Источник: стрельбу у храма в Дагестане устроила семейная пара

    3 комментария
    • Фото: operline.ru
    Источник: стрельбу у храма в Дагестане устроила семейная пара

    Источник: стрельбу у храма в Дагестане устроила семейная пара

    Источник: стрельбу у храма в Дагестане устроила семейная пара
  • Фото: operline.ru

    • Возле храма в дагестанском Кизляре произошла стрельба. Убиты четыре человека, еще четверо ранены.

    Преступник открыл огонь по прихожанам, которые выходили из храма в Кизляре после празднования Прощеного воскресенья. По данным источника «Интерфакса», в результате стрельбы убиты четыре женщины.

    Источник: «По предварительным данным, жертвами трагедии, случившейся сегодня в Кизляре во время Масленицы, стали четыре женщины».

    Также, по его словам, среди четверых пострадавших — трое сотрудников Росгвардии. Кроме того, источник добавил, что у преступника была сообщница — его жена, но перед тем, как он начал стрелять, она сбежала. Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей.

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