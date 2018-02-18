Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  
    Катастрофа Ан-148: инженер назвал главную беду «антоновской» техники. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Московская область, самолеты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКатастрофа Ан-148: инженер назвал главную беду «антоновской» техники

    Катастрофа Ан-148: инженер назвал главную беду «антоновской» техники

    2 комментария
    Катастрофа <nobr>Ан-148</nobr>: инженер назвал главную беду «антоновской» техники

    Катастрофа Ан-148: инженер назвал главную беду «антоновской» техники

    Катастрофа <nobr>Ан-148</nobr>: инженер назвал главную беду «антоновской» техники

      11 февраля Ан-148 отправился в свой последний рейс Москва — Орск. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут потерпел крушение. Эксперты утверждают, что у самолетов этого типа целый букет «детских болезней», к тому же они остались без конструкторского сопровождения.

      Уже через два дня после авиакатастрофы Межгосударственный авиационный комитет делает первые предварительные выводы о причинах: во время последнего рейса у лайнера «Саратовских авиалиний» из-за обледенения не работали приемники высокого давления — устройства, помогающие определять скорость движения.

      Проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости. Расхождения в показаниях росли, и автоматика дважды выдавала команду «сравнить данные». После этого экипаж на отметке 2 км выключил автопилот. Почти минуту полет проходил на этой высоте. А после воздушное судно резко начало снижаться.

      Проблемы с Ан-148 возникали неоднократно. К примеру, в марте 2011 года из-за поломки указателя скорости в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета разбился точно такой же самолет. На борту были российские пилоты-испытатели и авиационные инженеры, а также курсанты из Мьянмы — страны, планировавшей закупать Ан-148. Один из курсантов, ориентируясь на заниженные показания, увеличивал скорость, пока у воздушного судна не загорелись двигатели.

      Андрей Лемигов, авиационный инженер: «Беда вот этой техники „антоновской“, которая эксплуатируется после развала Советского Союза, в том, что все самолеты КБ Антонова остались без конструкторского сопровождения».

      Ан-148 — ближнемагистральный гражданский самолет, разработанный на Украине бывшим КБ имени Антонова. С 2009 года лайнер выпускался совместно с воронежским авиазаводом. За время его эксплуатации технические неполадки возникали не только с измерением скорости. У Ан-148 немало так называемых детских болезней, требующих именно конструкторских доработок.



      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

      Новости по теме

      Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru