Катастрофа Ан-148: инженер назвал главную беду «антоновской» техники

11 февраля
Ан-148 отправился в свой последний рейс Москва — Орск. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут потерпел крушение. Эксперты утверждают, что у самолетов этого типа целый букет «детских болезней», к тому же они остались без конструкторского сопровождения.
Уже через два дня после авиакатастрофы Межгосударственный авиационный комитет делает первые предварительные выводы о причинах: во время последнего рейса у лайнера «Саратовских авиалиний» из-за обледенения не работали приемники высокого давления — устройства, помогающие определять скорость движения.
Проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости. Расхождения в показаниях росли, и автоматика дважды выдавала команду «сравнить данные». После этого экипаж на отметке 2 км выключил автопилот. Почти минуту полет проходил на этой высоте. А после воздушное судно резко начало снижаться.
Проблемы с Ан-148 возникали неоднократно. К примеру, в марте 2011 года из-за поломки указателя скорости в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета разбился точно такой же самолет. На борту были российские пилоты-испытатели и авиационные инженеры, а также курсанты из Мьянмы — страны, планировавшей закупать Ан-148. Один из курсантов, ориентируясь на заниженные показания, увеличивал скорость, пока у воздушного судна не загорелись двигатели.
Андрей Лемигов, авиационный инженер: «Беда вот этой техники „антоновской“, которая эксплуатируется после развала Советского Союза, в том, что все самолеты КБ Антонова остались без конструкторского сопровождения».
Ан-148 — ближнемагистральный гражданский самолет, разработанный на Украине бывшим КБ имени Антонова. С 2009 года лайнер выпускался совместно с воронежским авиазаводом. За время его эксплуатации технические неполадки возникали не только с измерением скорости. У Ан-148 немало так называемых детских болезней, требующих именно конструкторских доработок.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости. Расхождения в показаниях росли, и автоматика дважды выдавала команду «сравнить данные». После этого экипаж на отметке 2 км выключил автопилот. Почти минуту полет проходил на этой высоте. А после воздушное судно резко начало снижаться.
Проблемы с Ан-148 возникали неоднократно. К примеру, в марте 2011 года из-за поломки указателя скорости в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета разбился точно такой же самолет. На борту были российские пилоты-испытатели и авиационные инженеры, а также курсанты из Мьянмы — страны, планировавшей закупать Ан-148. Один из курсантов, ориентируясь на заниженные показания, увеличивал скорость, пока у воздушного судна не загорелись двигатели.
Андрей Лемигов, авиационный инженер: «Беда вот этой техники „антоновской“, которая эксплуатируется после развала Советского Союза, в том, что все самолеты КБ Антонова остались без конструкторского сопровождения».
Ан-148 — ближнемагистральный гражданский самолет, разработанный на Украине бывшим КБ имени Антонова. С 2009 года лайнер выпускался совместно с воронежским авиазаводом. За время его эксплуатации технические неполадки возникали не только с измерением скорости. У Ан-148 немало так называемых детских болезней, требующих именно конструкторских доработок.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Комментарии