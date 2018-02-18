Поисковая операция на месте крушения Ан-148 завершена

В Московской области завершилась поисковая операция на месте крушения самолета
Ан-148 «Саратовских авиалиний». Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Представитель оперативного штаба: «Операция на месте крушения самолета завершена, подразделения выводятся в пункты постоянной дислокации».
По его словам, на месте трагедии было обнаружено почти пять тысяч обломков воздушного судна. Их доставили в ЛИИ имени Громова для изучения. Территория, где проводилась операция, передана по актам местным властям, сообщает РИА Новости.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Ранее репортер «Центрального телевидения» и опытный пилот попытались воспроизвести на специальном тренажере то, что происходило в кабине пилотов перед катастрофой.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
По его словам, на месте трагедии было обнаружено почти пять тысяч обломков воздушного судна. Их доставили в ЛИИ имени Громова для изучения. Территория, где проводилась операция, передана по актам местным властям, сообщает РИА Новости.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Ранее репортер «Центрального телевидения» и опытный пилот попытались воспроизвести на специальном тренажере то, что происходило в кабине пилотов перед катастрофой.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
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