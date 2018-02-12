Погибшие при крушении Ан-148 петербуржцы летели в Орск по работе

В салоне разбившегося в Подмосковье
Ан-148 летели трое петербуржцев и двое жителей Ленобласти. Все они направлялись на Южный Урал по рабочим делам.
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79-летний заслуженный пилот России, преподаватель петербургского университета гражданской авиации Борис Александрович Кармалеев летел в Оренбургскую область читать лекцию о безопасности полетов. Жестокая и циничная насмешка судьбы не только в самом факте авиакатастрофы. Борис Александрович в Орск отправился вместо коллеги, у которого командировка никак не согласовывалась с расписанием занятий.
Вадим Базыкин, летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ: «У меня с сегодняшнего дня курсы повышения квалификации. Я с таким желанием бежал в свою школу — университет гражданской авиации, для того чтобы с ним тоже пообщаться. За счет таких людей и держится авиационная школа. Для всей авиации и для всего учебного процесса это очень серьезная утрата».
По работе летели в Орск и сотрудники завода «Арсенал» Владимир Усачёв и Екатерина Бойкова. 47-летний начальник одного из режимных цехов оборонного предприятия в соцсетях, похоже, предпочитал не отмечаться. А вот 22-летняя сотрудница кадровой службы предприятия — человек отнюдь не секретный.
Екатерина Бойкова только в прошлом году окончила Санкт-Петербургский госуниверситет. Судя по фото, много времени проводила с семьей, друзьями, занималась бальными танцами. Правда, недавно, как написала в комментариях к фото, закончила.
С этим спортом долгое время был связан и другой петербуржец — Евгений Ильинов. Правда, несколько лет назад времени на танцы у парня тоже не осталось. Пошел на госслужбу — занимался городской поддержкой начинающих предпринимателей. Входил в число организаторов таких акций, как «Марафон здоровья», конкурса «Эффективное предпринимательство».
Чуть позже излучающий позитив с каждого снимка Евгений Ильинов реализовывал свой творческий потенциал в одном из петербургских креативных пространств. А недавно перебрался в Москву: способности 31-летнего мужчины, видимо, требовали новых масштабов.
Именно работа вела в Орск и жителя Ленинградской области Анатолия Колодяжного. Примерный семьянин (на всех фото он в окружении родных) работал в петербургской компании, связанной со строительством. На юге Урала у фирмы — несколько объектов. Туда и направлялся 51-летний специалист. У него остались жена, дочь и взрослый сын.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Мы готовы оказать помощь родным и близким. У нас есть типовое положение, согласно которому родственникам, родным и близким погибших в авиакатастрофах выделяем один миллион рублей. Еще мы должны узнать, какая помощь нужна, чтобы доставить родственников в Москву. Потому что потребуется опознание».
Вадим Базыкин, летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ: «У меня с сегодняшнего дня курсы повышения квалификации. Я с таким желанием бежал в свою школу — университет гражданской авиации, для того чтобы с ним тоже пообщаться. За счет таких людей и держится авиационная школа. Для всей авиации и для всего учебного процесса это очень серьезная утрата».
По работе летели в Орск и сотрудники завода «Арсенал» Владимир Усачёв и Екатерина Бойкова. 47-летний начальник одного из режимных цехов оборонного предприятия в соцсетях, похоже, предпочитал не отмечаться. А вот 22-летняя сотрудница кадровой службы предприятия — человек отнюдь не секретный.
Екатерина Бойкова только в прошлом году окончила Санкт-Петербургский госуниверситет. Судя по фото, много времени проводила с семьей, друзьями, занималась бальными танцами. Правда, недавно, как написала в комментариях к фото, закончила.
С этим спортом долгое время был связан и другой петербуржец — Евгений Ильинов. Правда, несколько лет назад времени на танцы у парня тоже не осталось. Пошел на госслужбу — занимался городской поддержкой начинающих предпринимателей. Входил в число организаторов таких акций, как «Марафон здоровья», конкурса «Эффективное предпринимательство».
Чуть позже излучающий позитив с каждого снимка Евгений Ильинов реализовывал свой творческий потенциал в одном из петербургских креативных пространств. А недавно перебрался в Москву: способности 31-летнего мужчины, видимо, требовали новых масштабов.
Именно работа вела в Орск и жителя Ленинградской области Анатолия Колодяжного. Примерный семьянин (на всех фото он в окружении родных) работал в петербургской компании, связанной со строительством. На юге Урала у фирмы — несколько объектов. Туда и направлялся 51-летний специалист. У него остались жена, дочь и взрослый сын.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Мы готовы оказать помощь родным и близким. У нас есть типовое положение, согласно которому родственникам, родным и близким погибших в авиакатастрофах выделяем один миллион рублей. Еще мы должны узнать, какая помощь нужна, чтобы доставить родственников в Москву. Потому что потребуется опознание».
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