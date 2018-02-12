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    Власти Петербурга и Ленобласти окажут помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148

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    • Фото: Анатолий Колодяжный, Борис Кармалеев / ok.ru; Катерина Бойкова, Evgeniy Ilyinov / vk.com
    Власти Петербурга и Ленобласти окажут помощь семьям погибших в авиакатастрофе <nobr>Ан-148</nobr>

    Власти Петербурга и Ленобласти окажут помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148

    Власти Петербурга и Ленобласти окажут помощь семьям погибших в авиакатастрофе <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: Анатолий Колодяжный, Борис Кармалеев / ok.ru; Катерина Бойкова, Evgeniy Ilyinov / vk.com

    • На борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 находились трое жителей Петербурга и двое граждан из Ленинградской области.

    В списке погибших петербуржцы Борис Кармалеев, Екатерина Бойкова и Евгений Ильинов. А также жители Ленобласти — Владимир Усачёв и Анатолий Колодяжный, сообщает ТАСС.

    Власти двух регионов уже связались с семьями погибших, устанавливается размер материальных адресных компенсаций. Губернатор 47-го региона сообщил, что родственникам жертв крушения выплатят по миллиону рублей.

    Как заявил глава комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков, сейчас самое главное — это оказать психологическую помощь и при необходимости помочь родным приехать в Москву для генетической экспертизы.

    Отметим, что на борту Ан-148 находились двое сотрудников машиностроительного завода «Арсенал». Это специалист кадровой службы Екатерина Бойкова и начальник цеха Владимир Усачёв, который жил в Ленинградской области.

    Среди погибших в авиакатастрофе Ан-148 и 79-летний заслуженный пилот РФ Борис Кармалеев, преподававший в Санкт- Петербургском государственном университете гражданской авиации.

    Напомним: самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» следовал по маршруту Москва — Орск и упал всего через 4 минуты после взлета. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все находившиеся на борту погибли. Большинство из них — жители Оренбургской области.

    По последним данным, в районе крушения лайнера обнаружено более 200 фрагментов тел. По факту возбужденного уголовного дела рассматривается несколько версий авиакатастрофы. Для обследования места крушения самолета задействованы девять беспилотников.

    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.


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