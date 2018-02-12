Установлено место жительства всех находившихся на борту Ан-148

Место жительства всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту разбившегося в Подмосковье самолета
Ан-148, установлено, сообщили в пресс-службе МЧС России.
На борту находился 71 человек, в том числе двое иностранных граждан — Швейцарии и Азербайджана. Большинство из 65 пассажиров — жители Оренбургской области — 35 человек. Еще 10 — из Москвы, четверо — из Саратова и по два человека — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Кроме них, из Москвы в Орск рейсом «Саратовских авиалиний» летели жители Мордовии, Удмуртии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов.
В МЧС также сообщили, что на горячую линию поступило более 540 звонков. Подавляющее большинство — о судьбе конкретного человека и о дальнейших действиях родственников.
На месте трагедии продолжается поисковая операция. Фаза спасательных работ завершена. Для обследования места крушения самолета задействованы девять беспилотников.
Кроме них, из Москвы в Орск рейсом «Саратовских авиалиний» летели жители Мордовии, Удмуртии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов.
В МЧС также сообщили, что на горячую линию поступило более 540 звонков. Подавляющее большинство — о судьбе конкретного человека и о дальнейших действиях родственников.
На месте трагедии продолжается поисковая операция. Фаза спасательных работ завершена. Для обследования места крушения самолета задействованы девять беспилотников.
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