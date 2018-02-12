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    В МЧС объявили о завершении спасательной операции на месте крушения Ан-148

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    В МЧС объявили о завершении спасательной операции на месте крушения <nobr>Ан-148</nobr>

    В МЧС объявили о завершении спасательной операции на месте крушения Ан-148

    В МЧС объявили о завершении спасательной операции на месте крушения <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Все находившиеся на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, погибли. Спасательная операция официально перешла в стадию поисковой. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

    Владимир Пучков, глава МЧС России: «Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким».

    По словам Пучкова, основные работы на месте катастрофы могут быть завершены в течение недели, передает ТАСС.

    Владимир Пучков: «Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности».

    смотретьКрушение Ан-148 сняла камера наблюдения
    Крушение Ан-148 сняла камера наблюдения
    Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.

    Список жертв катастрофы

    Следствие рассматривает разные версии катастрофы.

    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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