В МЧС объявили о завершении спасательной операции на месте крушения Ан-148

Все находившиеся на борту самолета
Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, погибли. Спасательная операция официально перешла в стадию поисковой. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
Владимир Пучков, глава МЧС России: «Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким».
По словам Пучкова, основные работы на месте катастрофы могут быть завершены в течение недели, передает ТАСС.
Владимир Пучков: «Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности».
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
Следствие рассматривает разные версии катастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
По словам Пучкова, основные работы на месте катастрофы могут быть завершены в течение недели, передает ТАСС.
Владимир Пучков: «Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности».
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
Следствие рассматривает разные версии катастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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