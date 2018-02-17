Ситуацию в кабине разбившегося Ан-148 воспроизвели на авиатренажере

В кресле командира оказался заслуженный пилот СССР и председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.: «Набираем 1800, и в это время я вижу падение скорости по прибору. Чтобы не пойти в штопор, я увеличиваю работу двигателей. Я не знаю о том, что положение прибора ложное».Что произошло дальше, не понимает даже опытный пилот. Вместо того чтобы искать горизонт или исправить ошибку, включив обогрев ППД (приемников полного давления), экипаж сознательно вводит самолет в режим пикирования.: «И тут командир корабля производит не очень понятные действия, комиссия выявит все: он снижается на 100 метров вниз, затем набирает опять эту же высоту. И снова приборы. И потом самолет начинает резко снижаться».Заслуженный пилот России Юрий Сытник, который в 1991-м благополучно посадил Ил-86 после взрыва в салоне двух бомб, пронесенных на борт террористами, считает такое поведение экипажа непрофессиональным и называет это банальной паникой.