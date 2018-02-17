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    Ситуацию в кабине разбившегося Ан-148 воспроизвели на авиатренажере. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСитуацию в кабине разбившегося Ан-148 воспроизвели на авиатренажере

    Ситуацию в кабине разбившегося Ан-148 воспроизвели на авиатренажере

    2 комментария
    Ситуацию в кабине разбившегося <nobr>Ан-148</nobr> воспроизвели на авиатренажере

    Ситуацию в кабине разбившегося Ан-148 воспроизвели на авиатренажере

    Ситуацию в кабине разбившегося <nobr>Ан-148</nobr> воспроизвели на авиатренажере

      Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. То, что происходило в кабине пилотов в момент аварии, попытались воспроизвести на специальном тренажере репортер «Центрального телевидения» и опытный пилот.

      В кресле командира оказался заслуженный пилот СССР и председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

      Олег Смирнов: «Набираем 1800, и в это время я вижу падение скорости по прибору. Чтобы не пойти в штопор, я увеличиваю работу двигателей. Я не знаю о том, что положение прибора ложное».

      Что произошло дальше, не понимает даже опытный пилот. Вместо того чтобы искать горизонт или исправить ошибку, включив обогрев ППД (приемников полного давления), экипаж сознательно вводит самолет в режим пикирования.

      Олег Смирнов: «И тут командир корабля производит не очень понятные действия, комиссия выявит все: он снижается на 100 метров вниз, затем набирает опять эту же высоту. И снова приборы. И потом самолет начинает резко снижаться».

      Заслуженный пилот России Юрий Сытник, который в 1991-м благополучно посадил Ил-86 после взрыва в салоне двух бомб, пронесенных на борт террористами, считает такое поведение экипажа непрофессиональным и называет это банальной паникой.



      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

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