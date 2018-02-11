За последние годы с самолетами Ан-148 произошли десятки нештатных ситуаций

В Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский самолет
Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту лайнера, вылетевшего из аэропорта Домодедово в Орск, находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Ан-148 — последняя совместная работа украинского конструкторского бюро «Антонов» и Воронежского акционерного самолетостроительного общества. Самолет новый, с небольшим налетом, был выпущен в 2010 году (сама модель выпускается с 2004-го). И нареканий к ней — целый список нештатных ситуаций с двигателями и бортовыми компьютерами. Производство этих самолетов законсервировано, завод объясняет это отсутствием заказов.
Первая авиакатастрофа Ан-148 произошла в 2011-м. Пилоты превысили скорость при взлете, в результате загорелись двигатели во время учебно-тренировочного полета в Белгородской области. Особенность этого самолета — система пилотирования, неочевидная для пилота и требующая особого внимания. Под Белгородом самолет упал, так как пилот не заметил, что приборы дают неверные показания скорости.
Между тем на месте катастрофы Ан-148 ведутся поисковые работы. Уже найдены несколько тел погибших. Президент Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших.
Список жертв катастрофы
Первая авиакатастрофа Ан-148 произошла в 2011-м. Пилоты превысили скорость при взлете, в результате загорелись двигатели во время учебно-тренировочного полета в Белгородской области. Особенность этого самолета — система пилотирования, неочевидная для пилота и требующая особого внимания. Под Белгородом самолет упал, так как пилот не заметил, что приборы дают неверные показания скорости.
Между тем на месте катастрофы Ан-148 ведутся поисковые работы. Уже найдены несколько тел погибших. Президент Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших.
Список жертв катастрофы
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