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    СК проверит версию МАК о катастрофе Ан-148

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    • Фото: mak-iac.org
    СК проверит версию МАК о катастрофе <nobr>Ан-148</nobr>

    СК проверит версию МАК о катастрофе Ан-148

    СК проверит версию МАК о катастрофе <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: mak-iac.org

    • Следственный комитет получил предварительный анализ записи с параметрического черного ящика Ан-148, который провели специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

    По данным экспертов МАК, приборы пилотов показывали неверную скорость полета из-за обледенения приемников полного давления. Отмечается, что системы их обогрева находились в выключенном состоянии. В МАК считают, что эти обстоятельства могли стать причиной катастрофы Ан-148.

    В Следственном комитете заявили, что изучат полученные данные МАК в совокупности с другими материалами уголовного дела о катастрофе Ан-148.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими».

    Между тем в МЧС сообщили, что нашли уже около 900 обломков лайнера на месте крушения, передает ТАСС.

    Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС по Московской области: «Всего за время работ собрано около 900 фрагментов воздушного судна».

    Он уточнил, что все найденные фрагменты самолета доставляют в ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском, где проводится экспертиза МАК. Тем временем поисковая операция на месте катастрофы продолжается. После воздушной разведки в МЧС приняли решение расширить район поисков с 30 до 40 гектаров.

    Отчет на сайте МАК

    Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

    Список погибших



    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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