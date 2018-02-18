Авиакомпания опровергла слухи о просроченной медсправке командира разбившегося Ан-148

В авиакомпании «Саратовские авиалинии» прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о якобы просроченном медицинском заключении командира разбившегося в Подмосковье самолета
Ан-148.
На сайте перевозчика говорится, что пилот Валерий Губанов осуществлял рейс без нарушений, с действительным врачебным заключением.
«Саратовские авиалинии»: «Валерий Иванович Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва — Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 года, вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной летной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 года. Комиссию он проходил в Волгограде, медицинское заключение выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала „Аэронавигация Юга“».
Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, что заключение медкомиссии о профпригодности Губанова якобы было выдано 9 февраля 2017 года со сроком действия один год и поэтому командир не должен был быть допущен к полету.
Ранее авиакомпания также опровергла распространяемую СМИ информации о непрофессионализме пилотов Ан-148.
«Саратовские авиалинии»: «Члены погибшего экипажа были опытными пилотами. Командир разбившегося Ан-148 Губанов Валерий Николаевич имел общий налет 5099 часов, а на самолете Ан-148 — 2147 часов».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Эксперты МАК пришли к выводу, что катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета на приборах пилотов. Это могло быть вызвано обледенением датчиков. В Следственном комитете заявили, что изучат полученные данные МАК в совокупности с другими материалами уголовного дела о катастрофе.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
«Саратовские авиалинии»: «Валерий Иванович Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва — Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 года, вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной летной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 года. Комиссию он проходил в Волгограде, медицинское заключение выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала „Аэронавигация Юга“».
Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, что заключение медкомиссии о профпригодности Губанова якобы было выдано 9 февраля 2017 года со сроком действия один год и поэтому командир не должен был быть допущен к полету.
Ранее авиакомпания также опровергла распространяемую СМИ информации о непрофессионализме пилотов Ан-148.
«Саратовские авиалинии»: «Члены погибшего экипажа были опытными пилотами. Командир разбившегося Ан-148 Губанов Валерий Николаевич имел общий налет 5099 часов, а на самолете Ан-148 — 2147 часов».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Эксперты МАК пришли к выводу, что катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета на приборах пилотов. Это могло быть вызвано обледенением датчиков. В Следственном комитете заявили, что изучат полученные данные МАК в совокупности с другими материалами уголовного дела о катастрофе.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
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