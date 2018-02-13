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    На Играх в Пхёнчхане выявили первый положительный допинг-тест

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    На Играх в Пхёнчхане выявили первый положительный допинг-тест

    На Играх в Пхёнчхане выявили первый положительный <nobr>допинг-тест</nobr>

    Японский шорт-трекист Кэй Сайто стал первым, кто провалил допинг-тест на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    По информации USA Today, в пробе 21-летнего спортсмена был обнаружен запрещенный препарат, название которого не раскрывается. Руководство национального олимпийского комитета Японии планирует официально объявить о положительной пробе на пресс-конференции 13 февраля.

    Отмечается, что проваливший допинг-тест шорт-трекист был запасным японской команды в эстафете на 5000 метров. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

    Ситуация с допингом на Играх в этом году приковывает всеобщее внимание из-за скандала. У многих возникает вопрос: почему WADA снова сомневается в чистоте русских, а странную ситуацию с норвежскими лыжниками никто не замечает? Команда привезла с собой в Пхёнчхан 6000 доз всевозможных препаратов против астмы, от которых легче дышится: Олимпиада — это же стресс, и болезнь наверняка обострится. Диагноз норвежцев вызывает вопросы не первый год — журналист Хассе Свенс следит за ними давно и уверен: вся эта астма — лишь прикрытие допинга.

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