Автор фильма о допинге в Норвегии: решение МОК по российским атлетам несправедливо

О том, что в Норвегии применение запрещенных препаратов — система, которая контролируется спортивными организациями, говорится в документальном фильме шведских журналистов. Его показали по одному из местных каналов. Авторы доказывают, что практически все норвежские лыжники, побеждавшие в
1990-х, употребляли запрещенные препараты. Почему же на эту информацию не обратили никакого внимания?
Авторы фильма проанализировали результаты 10 тысяч проб крови лыжников со всего мира, которые были взяты в Международной федерации лыжного спорта. Это пробы, взятые в разные сезоны с Олимпийских игр и мировых чемпионатов. Но WADA и МОК на результаты расследования не отреагировали.
Хассе Свенс, журналист телеканала SVT: «Мы пока не получили никакой реакции с их стороны, и это большая проблема. Ведь допинг существует по всему миру, в каждой стране. Мы знаем про допинг в Финляндии, Норвегии, где все это организовано Федерацией лыжного спорта. Но на Олимпиаду не пускают почему-то только россиян, причем всю страну! Это не справедливо! Нужно анализировать детально каждого лыжника, а потом уже обвинять в употреблении допинга».
Местные чиновники, по словам Свенса, употребление допинга спортсменами отрицают. Однако, как отмечает журналист, спорить с обнаруженными в ходе расследования доказательствами бессмысленно.
Хассе Свенс: «Конечно, они пытались отрицать это. Говорили, что все бездоказательно. Но показатели крови настолько высокие, что это не может быть ничем иным, кроме допинга. Но поймать лыжника только по анализу крови очень сложно. Легко принять допинг и не попасться на нем».
Ранее сообщалось, что Олимпийская сборная Норвегии привезла с собой на Игры в Южную Корею рекордное количество сильнодействующих препаратов от астмы — более 6000 доз. Эта новость спровоцировала скандал. Многие уверены, что спортсмены используют препараты не для лечения, а для получения допинг-эффекта.
Хассе Свенс, журналист телеканала SVT: «Мы пока не получили никакой реакции с их стороны, и это большая проблема. Ведь допинг существует по всему миру, в каждой стране. Мы знаем про допинг в Финляндии, Норвегии, где все это организовано Федерацией лыжного спорта. Но на Олимпиаду не пускают почему-то только россиян, причем всю страну! Это не справедливо! Нужно анализировать детально каждого лыжника, а потом уже обвинять в употреблении допинга».
Местные чиновники, по словам Свенса, употребление допинга спортсменами отрицают. Однако, как отмечает журналист, спорить с обнаруженными в ходе расследования доказательствами бессмысленно.
Хассе Свенс: «Конечно, они пытались отрицать это. Говорили, что все бездоказательно. Но показатели крови настолько высокие, что это не может быть ничем иным, кроме допинга. Но поймать лыжника только по анализу крови очень сложно. Легко принять допинг и не попасться на нем».
Ранее сообщалось, что Олимпийская сборная Норвегии привезла с собой на Игры в Южную Корею рекордное количество сильнодействующих препаратов от астмы — более 6000 доз. Эта новость спровоцировала скандал. Многие уверены, что спортсмены используют препараты не для лечения, а для получения допинг-эффекта.
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