Норвежцы привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы

Олимпийская сборная Норвегии привезла с собой на Игры в Южную Корею рекордное количество сильнодействующих препаратов от астмы — более 6000 доз.
Как сообщает телекомпания NRK, эти лекарства предназначены для атлетов и их сопровождающих, которые на момент прибытия в Пхёнчхан были здоровы. Спортсмены-астматики везут на Олимпиаду собственные препараты.
Журналисты подсчитали, что норвежцы взяли на Игры в разы больше доз для ингаляций, чем финны, немцы и шведы вместе взятые. Новость уже спровоцировала скандал с учетом давних подозрений в адрес тех же норвежцев в узаконенном применении допинга, когда запрещенные препараты разрешены по медицинским показателям.
Как раз на днях шведское телевидение показало фильм, разоблачающий скандинавских лыжников — в первую очередь атлетов из Норвегии. В документальной ленте утверждается, что большинство побед на зимних Олимпиадах и чемпионатах мира в 90-е годы, равно как и треть в 2000-е, норвежцы одержали благодаря допингу. Причем система хорошо отлажена на уровне спортивной федерации.
Хассе Свенс, журналист шведского телеканала SVT: «Мы знаем, что норвежцы использовали препараты для лечения астмы с 1992 года. Они были первыми. Это показали многие тесты. Мы выяснили, что было очень много спортсменов, которые использовали такого рода лекарства. И не для лечения астмы, а для получения допинг-эффекта. И никаких санкций после разоблачений никто никогда не вводил. Спортсмены продолжили использовать препараты как ни в чем не бывало. Но я очень надеюсь, что реакция все-таки последует, что это не оставят без внимания».
Журналисты подсчитали, что норвежцы взяли на Игры в разы больше доз для ингаляций, чем финны, немцы и шведы вместе взятые. Новость уже спровоцировала скандал с учетом давних подозрений в адрес тех же норвежцев в узаконенном применении допинга, когда запрещенные препараты разрешены по медицинским показателям.
Как раз на днях шведское телевидение показало фильм, разоблачающий скандинавских лыжников — в первую очередь атлетов из Норвегии. В документальной ленте утверждается, что большинство побед на зимних Олимпиадах и чемпионатах мира в 90-е годы, равно как и треть в 2000-е, норвежцы одержали благодаря допингу. Причем система хорошо отлажена на уровне спортивной федерации.
Хассе Свенс, журналист шведского телеканала SVT: «Мы знаем, что норвежцы использовали препараты для лечения астмы с 1992 года. Они были первыми. Это показали многие тесты. Мы выяснили, что было очень много спортсменов, которые использовали такого рода лекарства. И не для лечения астмы, а для получения допинг-эффекта. И никаких санкций после разоблачений никто никогда не вводил. Спортсмены продолжили использовать препараты как ни в чем не бывало. Но я очень надеюсь, что реакция все-таки последует, что это не оставят без внимания».
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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