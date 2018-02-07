Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Норвежцы привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы. допинг, Норвегия, Олимпиада, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНорвежцы привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы

    Норвежцы привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы

    5 комментариев
    Норвежцы привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы

    Норвежцы привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы

    Норвежцы привезли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы

      Олимпийская сборная Норвегии привезла с собой на Игры в Южную Корею рекордное количество сильнодействующих препаратов от астмы — более 6000 доз.

      Как сообщает телекомпания NRK, эти лекарства предназначены для атлетов и их сопровождающих, которые на момент прибытия в Пхёнчхан были здоровы. Спортсмены-астматики везут на Олимпиаду собственные препараты.

      Журналисты подсчитали, что норвежцы взяли на Игры в разы больше доз для ингаляций, чем финны, немцы и шведы вместе взятые. Новость уже спровоцировала скандал с учетом давних подозрений в адрес тех же норвежцев в узаконенном применении допинга, когда запрещенные препараты разрешены по медицинским показателям.

      Как раз на днях шведское телевидение показало фильм, разоблачающий скандинавских лыжников — в первую очередь атлетов из Норвегии. В документальной ленте утверждается, что большинство побед на зимних Олимпиадах и чемпионатах мира в 90-е годы, равно как и треть в 2000-е, норвежцы одержали благодаря допингу. Причем система хорошо отлажена на уровне спортивной федерации.

      Хассе Свенс, журналист шведского телеканала SVT: «Мы знаем, что норвежцы использовали препараты для лечения астмы с 1992 года. Они были первыми. Это показали многие тесты. Мы выяснили, что было очень много спортсменов, которые использовали такого рода лекарства. И не для лечения астмы, а для получения допинг-эффекта. И никаких санкций после разоблачений никто никогда не вводил. Спортсмены продолжили использовать препараты как ни в чем не бывало. Но я очень надеюсь, что реакция все-таки последует, что это не оставят без внимания».
      Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      Зимняя Олимпиада — 2018

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru