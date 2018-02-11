Игры не для всех: почему МОК закрывает глаза на оправдание россиян и тысячи доз для норвежцев-астматиков

Олимпиада в Южной Корее открылась, у нас — первые победы и первые поражения. Спортсмены, не допущенные МОК, остаются за бортом праздника, на который так стремились. Вежливый отказ: почему WADA снова сомневается в чистоте русских, а норвежцев с контейнером возможного допинга не замечает?
Интервью с серебряной медалисткой Сочи Ольгой Фаткулиной было записано спустя несколько часов после того, как стало ясно: на эти Игры она точно не едет. Фаткулина оказалась среди атлетов, которых сначала лишили сочинских медалей, потом оправдали и вернули победу обратно, но в Пхёнчхан все же решили не пускать. Внешне она спокойна, тренируется и готовится к новым стартам. Но внутри — вопросы без ответов.
Эта потерянность у многих смешана с гордостью. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан после решения CAS говорит: если решили не звать — так уже все равно, ехать или не ехать. И это тоже распространенная позиция: ведь не спортсмены сделали из Игр закрытую вечеринку.
Александр Бессмертных, российский лыжник, заслуженный мастер спорта России: «Ну, это решение МОК. Они их проводят, они решили, что мы там не нужны. Главное, что нас оправдали, что мы в Сочи ни в чем не виноваты, и это, наверное, самое главное».
Но это не каждому доступная степень спокойствия. В Пхёнчхане в день слушаний нервы сдают у скелетонистки Елены Никитиной — она прилетела в Корею за свои кровные, чтобы в любой момент быть готовой к выступлениям. Но отказано и ей.
Филипп Бёрч, адвокат российских спортсменов: «Это решение не соответствует юридическим нормам, и да, это правда, я назвал это продолжением санкций, потому что это решение таковым и является. Те атлеты, которым было отказано в участии в Олимпиаде, несмотря на то, что они были абсолютно чисты, были поставлены в один ряд с теми, кто употреблял допинг».
Зато никаких вопросов ни у WADA, ни у МОК не вызывают страдающие норвежские лыжники. Команда привезла с собой в Пхёнчхан 6000 доз всевозможных препаратов против астмы, от которых легче дышится: Олимпиада — это же стресс, и болезнь наверняка обострится. Диагноз норвежцев вызывает вопросы не первый год — журналист Хассе Свенс следит за ними давно и уверен: вся эта астма — лишь прикрытие допинга.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Эта потерянность у многих смешана с гордостью. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан после решения CAS говорит: если решили не звать — так уже все равно, ехать или не ехать. И это тоже распространенная позиция: ведь не спортсмены сделали из Игр закрытую вечеринку.
Александр Бессмертных, российский лыжник, заслуженный мастер спорта России: «Ну, это решение МОК. Они их проводят, они решили, что мы там не нужны. Главное, что нас оправдали, что мы в Сочи ни в чем не виноваты, и это, наверное, самое главное».
Но это не каждому доступная степень спокойствия. В Пхёнчхане в день слушаний нервы сдают у скелетонистки Елены Никитиной — она прилетела в Корею за свои кровные, чтобы в любой момент быть готовой к выступлениям. Но отказано и ей.
Филипп Бёрч, адвокат российских спортсменов: «Это решение не соответствует юридическим нормам, и да, это правда, я назвал это продолжением санкций, потому что это решение таковым и является. Те атлеты, которым было отказано в участии в Олимпиаде, несмотря на то, что они были абсолютно чисты, были поставлены в один ряд с теми, кто употреблял допинг».
Зато никаких вопросов ни у WADA, ни у МОК не вызывают страдающие норвежские лыжники. Команда привезла с собой в Пхёнчхан 6000 доз всевозможных препаратов против астмы, от которых легче дышится: Олимпиада — это же стресс, и болезнь наверняка обострится. Диагноз норвежцев вызывает вопросы не первый год — журналист Хассе Свенс следит за ними давно и уверен: вся эта астма — лишь прикрытие допинга.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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