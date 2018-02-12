Близкие вспоминают погибших в катастрофе Ан-148

Жители Орска несут цветы, свечи, игрушки и иконы к стихийным мемориалам, которые образовались минувшей ночью по всему городу. Большинство погибших в авиакатастрофе родились в Оренбургской области. За каждым именем в списке пассажиров и экипажа
Ан-148 — отдельная судьба, жизнь, которая оборвалась неожиданно.
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Избежать гибели удалось только двоим — жителю Сочи и его невесте. Максим Коломейцев передумал лететь в последний момент и сдал билеты. С этого момента 11 февраля перестало быть для него праздничной датой. В этот день он родился, а теперь выходит, что пережил и второе рождение.
В списке погибших — 71 человек. Для них этот рейс стал последним. Среди жертв катастрофы много молодых — тех, у кого, казалось, такое большое будущее впереди. Илья Полетаев — одиннадцатиклассник, которого, не переставая, хвалили учителя. Сейчас в школе среди красных гвоздик его фотография — на ней он, как всегда, широко улыбается. В Москву мальчик приезжал, чтобы принять участие в олимпиаде. Мечтал стать юристом и считал, что эта поездка поможет ему поступить в вуз.
А пассажирка Екатерина Насырова летела в командировку. Она не так давно переехала с мужем из Казани в Москву. Супруг проводил ее в аэропорт. О трагедии он, как и родственники, узнал из новостей.
Жизнь никогда не будет прежней и у трех сестер из Орска. При крушении погибла их мать. Ей было всего 39. Отца в семье давно нет. Теперь старшей — студентке Екатерине — помимо сложных вопросов, которые касаются опознания и похорон, нужно решать и другую серьезную проблему: надо скорее оформлять опекунство над 5-летней Викой.
Екатерина Закладная, дочь погибшей пассажирки Ан-148 Натальи Мещеряковой: «Пойду работать сразу, оформлять опекунство на сестренку, иначе могут забрать ее. Мама всех нас поддерживала: и бабушку после инсульта, и нас всех содержала».
В ближайшие часы Екатерина отправится в городскую больницу, чтобы сдать кровь. Там собираются родственники погибших из Оренбуржья — это необходимо для идентификации погибших.
Не может понять, как жить дальше, и Елизавета Короткова из Рязани. В авиакатастрофе погиб ее сын Женя. Человек, который жил путешествиями и работу выбрал такую, где часто требовались командировки. Последние годы он трудился в Москве, а в Орск отправился как раз по делам. Все обещал маме, что вернется из командировки в марте и первым делом приедет к ней.
О каждом многое говорят и странички в Интернете, на которые сейчас заходят люди, чтобы оставить соболезнования. Сергей Гамбарян, второй пилот Ан-148, мечтал, как и отец — он у него заслуженный работник авиации, — до самой пенсии служить в небе. Его возвращения домой очень ждали родители, жена и сын.
Анастасия Славинская, стюардесса. Сейчас друзья смотрят на ее аккаунт как на что-то пророческое. Последние публикации — это признания в любви маме и послания богу. Ей было 29. Ее коллеге Виктории Коваль — было 22. Она обожала свою работу и говорила, что для полного счастья ей не хватает семьи и детей. Теперь этим мечтам не суждено сбыться. Последняя опубликованная картинка — набирающий высоту самолет и романтичная подпись: «Самая красивая работа связана с желанием летать».
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
В списке погибших — 71 человек. Для них этот рейс стал последним. Среди жертв катастрофы много молодых — тех, у кого, казалось, такое большое будущее впереди. Илья Полетаев — одиннадцатиклассник, которого, не переставая, хвалили учителя. Сейчас в школе среди красных гвоздик его фотография — на ней он, как всегда, широко улыбается. В Москву мальчик приезжал, чтобы принять участие в олимпиаде. Мечтал стать юристом и считал, что эта поездка поможет ему поступить в вуз.
А пассажирка Екатерина Насырова летела в командировку. Она не так давно переехала с мужем из Казани в Москву. Супруг проводил ее в аэропорт. О трагедии он, как и родственники, узнал из новостей.
Жизнь никогда не будет прежней и у трех сестер из Орска. При крушении погибла их мать. Ей было всего 39. Отца в семье давно нет. Теперь старшей — студентке Екатерине — помимо сложных вопросов, которые касаются опознания и похорон, нужно решать и другую серьезную проблему: надо скорее оформлять опекунство над 5-летней Викой.
Екатерина Закладная, дочь погибшей пассажирки Ан-148 Натальи Мещеряковой: «Пойду работать сразу, оформлять опекунство на сестренку, иначе могут забрать ее. Мама всех нас поддерживала: и бабушку после инсульта, и нас всех содержала».
В ближайшие часы Екатерина отправится в городскую больницу, чтобы сдать кровь. Там собираются родственники погибших из Оренбуржья — это необходимо для идентификации погибших.
Не может понять, как жить дальше, и Елизавета Короткова из Рязани. В авиакатастрофе погиб ее сын Женя. Человек, который жил путешествиями и работу выбрал такую, где часто требовались командировки. Последние годы он трудился в Москве, а в Орск отправился как раз по делам. Все обещал маме, что вернется из командировки в марте и первым делом приедет к ней.
О каждом многое говорят и странички в Интернете, на которые сейчас заходят люди, чтобы оставить соболезнования. Сергей Гамбарян, второй пилот Ан-148, мечтал, как и отец — он у него заслуженный работник авиации, — до самой пенсии служить в небе. Его возвращения домой очень ждали родители, жена и сын.
Анастасия Славинская, стюардесса. Сейчас друзья смотрят на ее аккаунт как на что-то пророческое. Последние публикации — это признания в любви маме и послания богу. Ей было 29. Ее коллеге Виктории Коваль — было 22. Она обожала свою работу и говорила, что для полного счастья ей не хватает семьи и детей. Теперь этим мечтам не суждено сбыться. Последняя опубликованная картинка — набирающий высоту самолет и романтичная подпись: «Самая красивая работа связана с желанием летать».
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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