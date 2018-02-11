Пассажир сдал билет за несколько дней до катастрофы Ан-148

Мужчина чудом спасся, отказавшись от запланированного полета из Москвы в Орск, ставшего последним для 71 человека.
Житель Сочи Максим Коломейцев собирался лететь из Москвы в Орск сегодня рейсом 703 из Домодедово. Однако за несколько дней до катастрофы он передумал и сдал билеты. По его словам, сегодня у него день рождения и он планировал отпраздновать его в Орске в кругу семьи. Но планы внезапно изменились. Максим и его девушка отложили полет на неделю, передает ТАСС.
Максим Коломейцев: «У меня сегодня день рождения, и я должен был лететь в Орск, чтобы отпраздновать его в кругу своих родных и близких: с родителями, братом, сестрой».
Причиной отказа от полета стало то, что в автосалон в Орске не успели вовремя доставить автомобиль, который Максим планировал приобрести.
Максим Коломейцев: «Я планировал там купить автомобиль, в автосалоне Орска, который должны были доставить 10 февраля, но меня подвели и машина на неделю задержалась. Поэтому неделю-две назад я сдал билеты — я должен был лететь со своей девушкой, которая тоже из Орска, — и поменял на 19-е число».
Максим узнал о катастрофе Ан-148 от друга, который должен был встречать его в орском аэропорту.
Максим Коломейцев: «Он говорит: „Макс, самолет, с которого я должен был тебя встречать, разбился“. И если до этого у меня было куча звонков и сообщений с поздравлениями, то потом — куча звонков с вопросом, живой ли я и где нахожусь. И вот тут стало немного не по себе».
Коломейцев уточнил, что билеты были с маршрутом Сочи — Москва — Орск. На изменении даты вылета он потерял около 10 тысяч рублей, но чудом остался жив. При этом Максим утверждает, что в его жизни это уже третий случай, когда он отменяет поездки, которые могли привести к его гибели, сообщает РИА Новости.
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
Список жертв катастрофы
Максим Коломейцев: «У меня сегодня день рождения, и я должен был лететь в Орск, чтобы отпраздновать его в кругу своих родных и близких: с родителями, братом, сестрой».
Причиной отказа от полета стало то, что в автосалон в Орске не успели вовремя доставить автомобиль, который Максим планировал приобрести.
Максим Коломейцев: «Я планировал там купить автомобиль, в автосалоне Орска, который должны были доставить 10 февраля, но меня подвели и машина на неделю задержалась. Поэтому неделю-две назад я сдал билеты — я должен был лететь со своей девушкой, которая тоже из Орска, — и поменял на 19-е число».
Максим узнал о катастрофе Ан-148 от друга, который должен был встречать его в орском аэропорту.
Максим Коломейцев: «Он говорит: „Макс, самолет, с которого я должен был тебя встречать, разбился“. И если до этого у меня было куча звонков и сообщений с поздравлениями, то потом — куча звонков с вопросом, живой ли я и где нахожусь. И вот тут стало немного не по себе».
Коломейцев уточнил, что билеты были с маршрутом Сочи — Москва — Орск. На изменении даты вылета он потерял около 10 тысяч рублей, но чудом остался жив. При этом Максим утверждает, что в его жизни это уже третий случай, когда он отменяет поездки, которые могли привести к его гибели, сообщает РИА Новости.
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
Список жертв катастрофы
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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