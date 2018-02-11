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    Очевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148. авиационные катастрофы и происшествия, Московская область, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148

    Очевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148

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    Очевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением <nobr>Ан-148</nobr>

    Очевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148

    Очевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением <nobr>Ан-148</nobr>

      Сегодня днем в Раменском районе Подмосковья упал пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». На его борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По словам очевидцев, они слышали хлопок перед крушением.

      Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск. В 14:26, через четыре минуты после вылета, самолет пропал с радаров. В 15:54 его обломки были обнаружены. Как сообщили в МЧС, выживших в авиакатастрофе нет, на месте крушения работают спасательно-поисковые отряды. Создан оперативный штаб, который предоставляет всю информацию о катастрофе.

      По словам очевидцев, обломки лайнера разлетелись примерно на полтора километра по траектории движения самолета. Люди говорят, что слышали в небе хлопок перед крушением Ан-148.

      Очевидец: «Целый самолет я не видел, уже куски. Место падения уже вертолеты все оцепили».

      Очевидец: «Как будто день. Как фейерверк летело все, горело. И когда упал, мы видим, что это не вертолет. Видно было, что это самолет падает. Упал — и взрыв такой большой. Мы там на месте сейчас были, там оцепление, там глубоко очень, там прямо середина леса. Там осколки маленькие и работают сотрудники».



      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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