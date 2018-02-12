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    «Это пир на костях»: сдавший билет на Ан-148 сочинец отказался праздновать день рождения. НТВ, авиационные катастрофы и происшествия, интервью, самолеты, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Это пир на костях»: сдавший билет на Ан-148 сочинец отказался праздновать день рождения

    «Это пир на костях»: сдавший билет на Ан-148 сочинец отказался праздновать день рождения

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    «Это пир на костях»: сдавший билет на <nobr>Ан-148</nobr> сочинец отказался праздновать день рождения

    «Это пир на костях»: сдавший билет на Ан-148 сочинец отказался праздновать день рождения

    «Это пир на костях»: сдавший билет на <nobr>Ан-148</nobr> сочинец отказался праздновать день рождения

      Житель Сочи Максим Коломейцев буквально в рубашке родился. В свой день рождения он планировал отправиться к родственникам в Орск на Ан-148 «Саратовских авиалиний», но сдал билеты за несколько дней до катастрофы — изменились обстоятельства. Однако устраивать шумный праздник в честь «чудесного спасения» мужчина не планирует. Об этом он рассказал в интервью НТВ.

      Максим Коломейцев: «Это трагедия, я не считаю, что это нужно праздновать. Это был бы пир на костях. День рождения я не буду праздновать на этой неделе. Уже когда прилечу в Орск — просто посидим в кругу семьи».

      От поездки на родину мужчина не отказался, несмотря на случившееся. Правда, лететь ему предстоит не прямым рейсом от Москвы до Орска, а через Оренбург.

      Максим Коломейцев: «Я думаю, от судьбы не убежишь. Я оптимист. Считаю, что если даже происходит что-то плохое, главное — не погружаться в депрессию. Нужно вынести из этой ситуации урок».

      смотретьКрушение Ан-148 сняла камера наблюдения
      Крушение Ан-148 сняла камера наблюдения
      Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.

      Список жертв катастрофы

      Следствие рассматривает разные версии катастрофы.

      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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