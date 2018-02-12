В Орске начался сбор образцов ДНК для идентификации жертв катастрофы Ан-148

В Оренбургской области сегодня траур. Большинство пассажиров рейса 703 были из Орска. В аэропорту и на центральной площади появились стихийные мемориалы: цветы, свечи, детские игрушки. У родных погибших в городской больнице начали собирать образцы ДНК — для этого из Москвы прилетела межведомственная оперативная группа, в нее вошли не только медики, но и психологи.
Ученик 6-го «Б» класса Женя Ливанов до своего 13-го дня рождения не дожил месяц. Полетел в столицу с папой-бизнесменом, обратно не вернулся. В его родной школе сегодня траур. В классах прошли уроки памяти и общая линейка.
Траурные фотографии сегодня вывешены и в 51-й школе на окраине Орска, и в центральной восьмой гимназии. Одиннадцатиклассник Игорь Полетаев летал в Москву на олимпиаду, готовился поступать на юриста.
Цветы на центральную площадь Орска и к зданию самого аэропорта несли и ночью, и днем. Город небольшой — чуть большее 200 тысяч жителей. И пассажиров рейса Москва — Орск знали многие. О том, что 703 рейс в конечной точке не приземлится, многие встречающие накануне узнавали уже в аэропорту. Вечером в воздушной гавани собрались сотни людей. Глава региона Юрий Берг, сам уроженец Орска, как мог пытался успокоить земляков.
После случившегося многие предпочли сдать билеты. Вместо «Саратовских авиалиний» рейсы в столицу теперь, возможно, будет выполнять другая авиакомпания.
Юрий Берг: «Сегодня здесь приземлился борт из Москвы со специалистами, которым предстоит проводить процедуру опознания».
Андрей Одинцов, мэр Орска: «Сейчас на первом этапе будет произведен забор проб для анализа ДНК. После того как экспертизой будет подтверждено сходство, будет организована доставка туда, куда скажут родственники».
Сама процедура идентификации останков, как говорят специалисты, может продлиться до трех месяцев. Среди 65 пассажиров абсолютное большинство — жители Орска. Сегодня в области объявлен день траура.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Траурные фотографии сегодня вывешены и в 51-й школе на окраине Орска, и в центральной восьмой гимназии. Одиннадцатиклассник Игорь Полетаев летал в Москву на олимпиаду, готовился поступать на юриста.
Цветы на центральную площадь Орска и к зданию самого аэропорта несли и ночью, и днем. Город небольшой — чуть большее 200 тысяч жителей. И пассажиров рейса Москва — Орск знали многие. О том, что 703 рейс в конечной точке не приземлится, многие встречающие накануне узнавали уже в аэропорту. Вечером в воздушной гавани собрались сотни людей. Глава региона Юрий Берг, сам уроженец Орска, как мог пытался успокоить земляков.
После случившегося многие предпочли сдать билеты. Вместо «Саратовских авиалиний» рейсы в столицу теперь, возможно, будет выполнять другая авиакомпания.
Юрий Берг: «Сегодня здесь приземлился борт из Москвы со специалистами, которым предстоит проводить процедуру опознания».
Андрей Одинцов, мэр Орска: «Сейчас на первом этапе будет произведен забор проб для анализа ДНК. После того как экспертизой будет подтверждено сходство, будет организована доставка туда, куда скажут родственники».
Сама процедура идентификации останков, как говорят специалисты, может продлиться до трех месяцев. Среди 65 пассажиров абсолютное большинство — жители Орска. Сегодня в области объявлен день траура.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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