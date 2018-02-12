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    В правительстве назвали сроки поисковой операции на месте крушения Ан-148. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Московская область, поисковые операции, правительство РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ правительстве назвали сроки поисковой операции на месте крушения Ан-148

    В правительстве назвали сроки поисковой операции на месте крушения Ан-148

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    В правительстве назвали сроки поисковой операции на месте крушения <nobr>Ан-148</nobr>

    В правительстве назвали сроки поисковой операции на месте крушения Ан-148

    В правительстве назвали сроки поисковой операции на месте крушения <nobr>Ан-148</nobr>

      Сегодня специальная правительственная комиссия обсудила, как идет расследование катастрофы Ан-148. На борту самолета «Саратовских авиалиний», который направлялся из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все погибли. Координирует работу комиссии лично Владимир Путин. Президент отменил запланированную поездку в Сочи и сегодня работает в Москве. Началось заседание с минуты молчания.

      Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что родственникам жертв, помимо обязательных страховок в 2 миллиона рублей, выплатят еще по миллиону. Власти Оренбургской области начали прием документов для оформления компенсаций. Право на выплату имеют супруг или супруга, дети и родители погибшего.

      Максим Соколов: «В настоящий момент операция, по сообщению МЧС, перешла уже в поисковую стадию, которая продлится примерно неделю».

      Он также сообщил, что «примерно в течение недели будут вестись работы по сбору и доставке останков погибших».

      По словам Соколова, на борту были три иностранца — граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана. Это предварительные данные.

      Список жертв катастрофы

      Среди наиболее вероятных версий катастрофы сейчас называют возгорание в двигателе, возможное обледенение или ошибку пилотирования. Версия теракта маловероятна — на обломках не обнаружили следов взрывчатки. Но окончательные выводы можно будет сделать только после изучения обломков и черных ящиков.

      Представители авиакомпании заявляют, что лайнер прошел все проверки и нареканий к его техническому состоянию не было. Двое техников, которые обслуживали самолет перед вылетом, сами были на борту в момент крушения. За штурвалом находился опытный командир, у него свыше 5000 часов налета.



      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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