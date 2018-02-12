В правительстве назвали сроки поисковой операции на месте крушения Ан-148

Сегодня специальная правительственная комиссия обсудила, как идет расследование катастрофы
Ан-148. На борту самолета «Саратовских авиалиний», который направлялся из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все погибли. Координирует работу комиссии лично Владимир Путин. Президент отменил запланированную поездку в Сочи и сегодня работает в Москве. Началось заседание с минуты молчания.
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Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что родственникам жертв, помимо обязательных страховок в 2 миллиона рублей, выплатят еще по миллиону. Власти Оренбургской области начали прием документов для оформления компенсаций. Право на выплату имеют супруг или супруга, дети и родители погибшего.
Максим Соколов: «В настоящий момент операция, по сообщению МЧС, перешла уже в поисковую стадию, которая продлится примерно неделю».
Он также сообщил, что «примерно в течение недели будут вестись работы по сбору и доставке останков погибших».
По словам Соколова, на борту были три иностранца — граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана. Это предварительные данные.
Список жертв катастрофы
Среди наиболее вероятных версий катастрофы сейчас называют возгорание в двигателе, возможное обледенение или ошибку пилотирования. Версия теракта маловероятна — на обломках не обнаружили следов взрывчатки. Но окончательные выводы можно будет сделать только после изучения обломков и черных ящиков.
Представители авиакомпании заявляют, что лайнер прошел все проверки и нареканий к его техническому состоянию не было. Двое техников, которые обслуживали самолет перед вылетом, сами были на борту в момент крушения. За штурвалом находился опытный командир, у него свыше 5000 часов налета.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Максим Соколов: «В настоящий момент операция, по сообщению МЧС, перешла уже в поисковую стадию, которая продлится примерно неделю».
Он также сообщил, что «примерно в течение недели будут вестись работы по сбору и доставке останков погибших».
По словам Соколова, на борту были три иностранца — граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана. Это предварительные данные.
Список жертв катастрофы
Среди наиболее вероятных версий катастрофы сейчас называют возгорание в двигателе, возможное обледенение или ошибку пилотирования. Версия теракта маловероятна — на обломках не обнаружили следов взрывчатки. Но окончательные выводы можно будет сделать только после изучения обломков и черных ящиков.
Представители авиакомпании заявляют, что лайнер прошел все проверки и нареканий к его техническому состоянию не было. Двое техников, которые обслуживали самолет перед вылетом, сами были на борту в момент крушения. За штурвалом находился опытный командир, у него свыше 5000 часов налета.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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